Italia-Austria oggi in Coppa Davis, quando giocano Berrettini e Cobolli: orario, programma e dove vedere in tv

Italia e Austria si affrontano oggi nei quarti di finale della Coppa Davis 2025. Si parte a Bologna alle ore 16, diretta TV in chiaro su Supertennis. Chi vince sfida Francia o Belgio. In campo Sonego e Cobolli.

Parte oggi l'avventura dell'Italia in Coppa Davis, o meglio nella Final Eight della Davis 2025. Capitan Volandri non dispone di Sinner e Musetti, ma ha una squadra assai competitiva con Sonego, Cobolli e Berrettini che si giocano i posti in singolare e il collaudato doppio formato da Bolelli e Vavassori. Di fronte c'è l'Austria, la meno competitiva delle otto finaliste. Si parte alle ore 16 a Bologna dove si giocheranno due singolari uno dietro l'altro e il doppio, se decisivo. Chi vince sfiderà venerdì in semifinale il Belgio, che a sorpresa ha eliminato la Francia. La competizione si chiuderà con la finale domenica 23 novembre. Diretta TV in chiaro ma solo su Supertennis.

Italia-Austria, il programma di oggi e gli orari TV

Due singolari e un doppio. Chi ne vince due si qualifica per le semifinali della Coppa Davis. Si sfidano prima i numeri due e cioè Matteo Berrettini e Rodionov, numero 160 ATP. A seguire tocca ai numeri uno: Flavio Cobolli, che ha chiuso la stagione a ridosso della top ten, e Misolic, 80° nella classifica mondiale. Il doppio, se ci sarà, sarà d'elite con Bolelli/Vavassori contro Erler e Miedler, un'altra delle grandi coppie del circuito.

A che ora gioca Berrettini con Rodionov e dove vederla in TV

Ore 16 in campo. Prima ci saranno gli inni nazionali, poi si partita con il singolare tra Berrettini e Jurij Rodionov. L'incontro si disputa al meglio dei tre set. Una partita che vede un netto favorito, il tennista romano che è avanti di oltre 100 posizioni in classifica, anche se si sa che la Davis fa storia a sé. Diretta TV su Supertennis, ma non su Sky e sulla Rai.

Dove vedere Cobolli-Misolic oggi in Coppa Davis

Volandri non ha annunciato la formazione, si può cambiare fino alle 15 (un'ora prima del via) ma pare probabile che sarà Flavio Cobolli il numero uno. Se saranno confermate le indiscrezioni il giocatore romano disputerà il secondo singolare contro l'austriaco Misolic, in un incontro che non prenderà prima delle ore 18:30. Diretta TV solo su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming con SupertenniX.

L’orario di Bolelli e Vavassori per il doppio e dove vederla

Il doppio non è detto si giochi. Se i due singolari saranno vinti dall'Italia o dall'Austria sarà cancellato. In caso di parità invece il doppio sarà decisivo e a quel punto sarebbe sfida, non prima delle 20:30, tra due coppie di prima fascia Bolelli/Vavassori e Erler/Miedler. Diretta TV su Supertennis.