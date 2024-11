video suggerito

Italia-Australia oggi in semifinale Coppa Davis, a che ora gioca Sinner: orari e dove vederla in TV e streaming Italia-Australia è la semifinale degli azzurri di capitan Volandri nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga. In campo Sinner, Berrettini ed eventualmente il doppio Sinner/Berrettini. Quello che c’è da sapere su orario e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'Italia affronta l'Australia in semifinale dopo l'esordio vincente in Coppa Davis contro l'Argentina. In palio c'è un posto in finale per la squadra di Volandri che scenderà in campo oggi alle ore 13 con il primo singolare. Dopo il flop di Musetti spazio a Berrettini contro Popyrin, con a seguire poi non prima delle 17 con Sinner che affronterà ancora una volta de Minaur che ha già battuto 8 volte su 8 in carriera. In caso di parità poi spazio al doppio, con Sinner e Berrettini favoriti su Bolelli e Vavassori. Affronteranno una coppia rodata come Ebden e Thompson. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su Sky, con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

Italia-Australia in Coppa Davis: programma e orari tv

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia è in programma oggi sabato 23 novembre alle ore 13. Questo l'orario d'inizio del primo singolare che dovrebbe vedere impegnato Matteo Berrettini contro Popyrin. A seguire, non prima delle 17 scenderà in campo Jannik Sinner che se la vedrà contro il numero uno aussie Alex De Minaur. In caso di pareggio sarà il doppio ad essere decisivo. Sinner e Berrettini, o eventualmente Bolelli-Vavassori giocheranno contro Ebden e Thompson. Il programma:

ore 13:00: Berrettini-Popyrin

a seguire: Sinner-de Minaur (non prima delle 15)

a seguire: Sinner/Berrettini-Ebden/Thompson (non prima delle 17)

A che ora gioca Sinner-de Minaur in Italia-Australia: orario e dove vederla in TV

La partita tra Sinner e de Minaur è in programma oggi sabato 23 novembre non prima delle ore 15. Il numero uno d'Italia e del mondo affronterà l'australiano che ha sempre battuto in carriera, a seguire il match tra Berrettini e Popyrin. In caso di prolungamento del primo confronto, anche il secondo inizierà in ritardo. Diretta TV in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky sui canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. In streaming match trasmesso su RaiPlay gratuitamente, e su SkyGO e la piattaforma live on demand NOW.

Dove vedere Berrettini-Popyrin in Coppa Davis

Berrettini-Popyrin sarà trasmesso in TV alle ore 13 in chiaro. Diretta sulla Rai e in particolare su Rai 2, mentre su Sky sarà possibile seguirlo sul canale Sky Sport Tennis. Per lo streaming diretta gratis su Rai Play, con gli abbonati Sky che sfrutteranno Sky GO. Possibile anche la diretta live on demand su NOW.

Coppa Davis, l'orario di Sinner/Berrettini per il doppio e dove vederla

In caso di parità nei due singolari, per il doppio potrebbero scendere nuovamente in campo Sinner e Berrettini non prima delle 17 contro Ebden e Thompson. Attenzione però alle scelte di Volandri perché potrebbe anche affidarsi a Bolelli e Vavassori. Anche per questo match diretta TV in chiaro su Rai, e su Sky con streaming su Rai Play, Sky GO e Now.