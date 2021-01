Ion Tiriac fa body shaming su Serena Williams: “Vecchia e grassa, deve ritirarsi”

L’ex tennista e oggi imprenditore di successo romeno in un’intervista tv è stato durissimo nei confronti di Serena Williams: “Se avesse un minimo di decenza si ritirerebbe”. Serena non ha risposto, suo marito invece sì: “Ho dovuto cercare chi fosse. Il suo è un commento sessista e ignorante”. Non è la prima volta che Tiriac attacca la tennista americana.