Internazionali Roma, programma di oggi e italiani in campo: orari dove vedere Sonego, Errani e Darderi in TV Mercoledì 7 maggio inizia il torneo maschile degli Internazionali d’Italia. Tre italiani in campo: Sonego, Darderi e Passaro. In campo femminile esordio per Errani e Tyra Grant. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Inizia oggi, mercoledì 7 maggio, il torneo maschile degli Internazionali d'Italia con i match di primo turno, mentre si disputa la seconda giornata del torneo femminile. Programma interessante e con tanti tennisti italiani. Sul centrale apre Sara Errani con Naomi Osaka, mentre nel pomeriggio gioca Lorenzo Sonego con l'argentino Burruchaga, figlio del calciatore che decise la finale dei Mondiali '86. Alle 19 c'è la prima volta da italiana di Tyra Grant, a seguire Darderi. In campo pure Passaro, Cocciaretto e Stefanini. Sky trasmetterà gli incontri del torneo maschile e femminile, in onda anche in chiaro su Supertennis. Mentre la Rai trasmetterà una partita del maschile in chiaro.

Il programma di oggi agli Internazionali d'Italia: gli orari

Campo Centrale

ore 11: Errani-Osaka

non prima delle 13: Griekspoor-Kecmanovic

a seguire: Sonego-Burruchaga

non prima delle 19: Ruzic-Grant

a seguire: Darderi-Bu

GrandStand Arena

ore 11: Lehecka-Muller

a seguire: Cocciaretto-Avanesyan

a seguire: Stefanini-V.Kudermetova

a seguire: Passaro-Tseng

a seguire: Eala-Kostyuk

SuperTennis Arena

ore 11: Thompson-Mpetshi Perricard

a seguire: Zucchini-Mboko

a seguire: Andreescu-Urgesi

a seguire: O'Connell-Norrie

a seguire: Joint-Raducanu

Campo Pietrangeli

ore 11: Azarenka-Osorio

a seguire: Carabelli-Carreno Busta

a seguire: Nishioka-Lajovic

a seguire: Pavlyuchenkova-Boulter

a seguire: Djere-Etcheverry

A che ora gioca Errani contro Osaka oggi all'ATP Roma e dove vederla

Sara Errani darà il via alla giornata di gare agli Internazionali d'Italia e lo farà contro Naomi Osaka, tennista giapponese, ex numero 1 WTA e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam. Errani-Osaka inizierà alle ore 11 e si potrà vedere sia su Sky (canale 201) che su Supertennis, in chiaro. Streaming possibile per abbonati con SkyGo e NOW, ma anche con supertennis.tv e SuperTenniX.

Dove vedere Sonego-Burruchaga in TV e streaming

In campo maschile toccherà a Darderi, Passaro e Lorenzo Sonego, che dopo essersi allenato con Sinner farà il suo esordio in tabellone in un torneo che ama. Sonego ha giocato spesso partite memorabili agli Internazionali. Sarà favorito il piemontese contro l'argentino Roman Andres Burruchaga, figlio di Jorge, compagno di squadra di Maradona e che con un gol regalò Messico '86 all'Argentina. L'incontro non inizierà prima delle 15 e si potrà vedere in TV su Sky, canale 201. Streaming con Sky Go e NOW.