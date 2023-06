Infortunio surreale a Wimbledon, pensa di essersi rotto una caviglia ma è stato punto da un’ape Situazione curiosa nelle qualificazioni di Wimbledon con un tennista che è stato costretto a fermarsi dopo aver accusato un forte dolore alla caviglia. Ma non era quello che pensava.

A cura di Marco Beltrami

In attesa di conoscere il tabellone principale di Wimbledon sui campi del prestigioso e storico torneo di tennis londinese sono già iniziate le qualificazioni. Tantissime le partite in programma per definire chi accederà al main draw, e non sono mancate già le prime battaglie e gli episodi anche curiosi. Un esempio? Quanto accaduto nella sfida tra Gabriel Diallo e Cem Ilkel.

Un primo turno molto tirato quello tra il tennista canadese numero 140 al mondo e il turco. Diallo testa di serie numero 29 nel sorteggio delle qualificazioni ha confermato il pronostico seppur a fatica, imponendosi in tre set con il risultato di 6-3, 4-6, 6-1. Un risultato che gli permetterà dunque di tenere vivo il sogno di accedere al tabellone principale di un torneo dello Slam. Nel prossimo match dovrà vedersela contro un tennista italiano, ovvero Matteo Gigante, 254° giocatore ATP che ha sconfitto il britannico Harry Wendelken 6-3, 7-6 (6).

Soddisfazione enorme dunque per Diallo, che ora dovrà collezionare altre due vittorie per raggiungere il suo obiettivo. La sua giornata sull'erba londinese però non era iniziata benissimo, a causa di una situazione molto particolare. In avvio di match infatti il classe 2001 ha accusato un dolore improvviso alla caviglia, ed è stato costretto a fermarsi.

Inevitabile il medical time-out per capire l'entità e la causa dell'infortunio, con Diallo che ha temuto il peggio. Infatti il giocatore canadese in preda al dolore, pensava di essersi fratturato qualcosa in un'azione di gioco. E invece ecco la verità e la sorpresa: il dolore è stato causato dalla puntura di un'ape.

Come risaputo l'incidente ha causato subito una fitta sulla caviglia per il ragazzo che tutto si aspettava fuorché un motivo del genere. Fortunatamente dopo le cure del caso, tutto è rientrato e Diallo ha potuto riprendere il suo posto in campo. Lo "scampato pericolo" gli ha fatto bene, dandogli una marcia in più per portare a casa il risultato.