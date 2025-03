Indian Wells, il programma di oggi e orari TV: in campo Berrettini-O’Connell e Musetti-Safiullin

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Indian Wells entra nel vivo con l'ingresso in tabellone delle teste di serie, tra queste ci sono anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che scenderanno in campo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo. Si giocano oggi le partite della parte alta del tabellone, che comprende soprattutto il numero 1 del seeding Zverev, ma anche Ruud, Medvedev e Tsitsipas, che potrebbe essere il prossimo avversario di Berrettini. Fuori Sonego e Zeppieri, hanno vinto invece Arnaldi e Gigante.

Il programma di oggi all’ATP Indian Wells 2024: gli italiani in campo

Programma ricchissimo oggi a Indian Wells, dove si giocano le partite del secondo turno maschile e femminile. Sul centrale esordisce alle 20 ora italiana (le 11 locali) Zverev, testa di serie numero 1, contro Griekspoor. Sul campo principale sono in programma la bellezza di sei incontri, facile prevedere le ore piccole. Tre gli italiani in campo: Matteo Berrettini affronta di nuovo O'Connell, trovato pochi giorni fa a Dubai, mentre Lorenzo Musetti torna alle gare contro il russo Safiullin. In campo femminile tocca a Elisabetta Cocciaretto contro Muchova.

Berrettini-O'Connell

Musetti-Safiullin

Cocciaretto-Muchova

Dove vedere Berrettini-O’Connell oggi a Indian Wells in TV: l’orario

Matteo Berrettini e Christopher O'Connell si sono trovati uno contro l'altro una decina di giorni fa a Dubai, vinse l'azzurro in due set. Stanotte un'altra sfida tra l'italiano e l'australiano, che scenderanno in campo sul campo numero 3. Terzo incontro in programma dopo Paul-Boyer e Jovic-Gabner. Non si inizierà prima delle ore 23, ma è assai probabile che non scatterà la partita prima della mezzanotte italiana. Diretta TV su Sky, canale 201. Streaming con Sky Go e NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro.

Musetti-Safiullin, dove vedere la partita di tennis in tv e streaming

Lorenzo Musetti dopo i problemi muscolari che gli hanno impedito di giocare due tornei in SudAmerica torna in campo e lo farà contro il russo Roman Safiullin, un giocatore insidioso, seppur non di cartello. La partita tra Musetti e Safiullin è la quarta in programma sul campo 5 dopo Maroszan-Mpetshi Perricard, Halys-Carreno Busta e Popyrin-Bergs. Si può immaginare che la partita dell'italiano non inizierà prima delle ore 2 della notte. Diretta esclusiva su Sky sul canale 201 o sul 203, dipende dall'eventuale contemporaneità di Berrettini. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.