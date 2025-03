video suggerito

ATP Indian Wells 2025, il sorteggio del tabellone maschile e femminile: in campo Berrettini e Musetti Sinner non gioca il torneo di Indian Wells. Il primo 1000 del 2025 si disputa dal 5 al 16 marzo. In campo uomini e donne. Zverev e Alcaraz le principali teste di serie. In campo sette italiani nel torneo maschile, tra le donne c'è Jasmine Paolini. Il tabellone sarà sorteggiato a mezzanotte del 4 marzo.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non c'è. Ma il grande tennis riparte da Indian Wells, dove si gioca il primo torneo 1000 della stagione. Il sorteggio del tabellone ci sarà allo scoccare della mezzanotte italiana (le 15 di lunedì 3 a Indian Wells). In California saranno in campo uomini e donne per uno dei tornei più prestigiosi e più ricchi. Indian Wells è definito da anni ormai il ‘Quinto Slam'. Zverev e Alcaraz le principali teste di serie, Berrettini e Musetti in tabellone. In campo femminile ci sarà Jasmine Paolini. Sia il torneo maschile, che si disputerà dal 5 al 16 marzo, che quello femminile, si potranno seguire in diretta su Sky e NOW. Quello femminile sarà trasmesso anche in chiaro da Supertennis.

Il pathos è ovviamente minore. Manca Sinner, che salterà i primi quattro tornei 1000 del 2025. Ma il torneo di Indian Wells storicamente regala partite memorabili. In più l'incertezza di queste ultime settimane non porta nessun tennista a essere realmente favoritissimo, anche se Alcaraz si è aggiudicato le ultime due edizioni. Sono quasi una decina i giocatori che in campo maschili possono ambire al titolo. In campo sette italiani in campo maschile: Musetti, Berrettini, Arnaldi, Cobolli, Sonego, Darderi e Nardi. Più quattro nelle qualificazioni. Quattro in quello femminile. I primi due saranno teste di serie nel sorteggio che ci sarà nella notte italiana tra il 3 e 4 marzo.

Il tabellone di Indian Wells 2025: Berrettini con Zverev o Alcaraz

Zverev e Alcaraz saranno le prime due teste di serie. Djokovic, che detiene il record di successi con Federer (cinque), è a caccia del 100° titolo. Wild card per Joao Fonseca. In campo 96 giocatori. I big hanno un bye al primo turno. Le trentadue teste di serie partono dal secondo turno, tra questi anche Musetti e Berrettini, che saranno in campo per l'esordio venerdì o sabato.

In campo femminile gli occhi sono tutti su Aryna Sabalenka, che difende il primato in classifica, e Iga Swiatek, ma anche su Jasmine Paolini e le americane Madison Keys, vincitrice agli Australian Open, e Coco Gauff.

Il calendario completo del 1000 di Indian Wells

Mercoledì 5 marzo: primo turno maschile e femminile (ore 20 italiane)

Giovedì 6 marzo: primo turno maschile e femminile (ore 20)

Venerdì 7 marzo: secondo turno maschile e femminile (ore 20)

Sabato 8 marzo: secondo turno maschile e femminile (ore 20)

Domenica 9 marzo: terzo turno maschile e femminile (ore 20)

Lunedì 10 marzo: terzo turno maschile e femminile (ore 20)

Martedì 11 marzo: ottavi maschili e femminili (ore 20)

Mercoledì 12 marzo: ottavi maschili e femminili (ore 20)

Giovedì 13 marzo: quarti maschili e femminili (ore 20)

Venerdì 14 marzo: semifinali femminili (ore 22)

Sabato 15 marzo: semifinali maschili, finale femminile (ore 20)

Domenica 16 marzo: finale maschile (ore 23)