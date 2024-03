Indian Wells, il programma di oggi con Sinner in campo: stanotte Arnaldi sfida Alcaraz Carlos Alcaraz e Jannik Sinner faranno il loro esordio nel torneo 1000 di Indian Wells venerdì 8 marzo. Lo spagnolo nella notte sfiderà Arnaldi. L’azzurro se la vedrà con Kokkinakis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora si inizia a fare sul serio. A Indian Wells da venerdì 8 marzo scendono in campo le teste di serie, sia in campo maschile che femminile. La giornata numero tre del primo 1000 della stagione avrà come protagonisti due dei primi tre tennisti al mondo: Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e detentore del torneo, e Jannik Sinner. Lo spagnolo nel cuore della notte se la vedrà con Matteo Arnaldi, mentre il campione degli Australian Open aprirà il centrale contro Kokkinakis. Intrigante anche la sfida tra Rublev e Murray. In campo femminile la numero 1 Swiatek sfida Collins. Nella notte ha passato il turno Fognini, mentre hanno perso Trevisan e Errani.

Indian wells, il programma e i risultati di oggi: avanza Fognini, Arnaldi sfida Alcaraz, in campo anche Sinner

A Indian Wells tradizionalmente si inizia, quantomeno nei primi giorni, a giocare alle 11 ora locale (le 20 in Italia). Sinner apre le danze sul campo centrale. Sarà un programma di lusso. Perché dopo Jannik Sinner scenderà in campo la numero 1 WTA Iga Swiatek e a seguire l'ex numero 1 Wozniacki. Non prima delle 18 locali (le 3 di notte in Italia) Matteo Arnaldi affronterà Carlos Alcaraz, poi un altro incontro femminile con protagonista Elena Rybakina, numero 4 al mondo. Tra gli uomini giocano anche Rublev, Tsitsipas e Zverev. Nella notte, appena trascorsa, ha vinto Fabio Fognini che in tre set, e dopo un'interruzione durata tre ore, ha piegato lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles.

Il programma e i risultati dell'8 marzo

Campo 1

Leggi anche Come si riducono le palline da tennis a Indian Wells dopo uno scambio: perché è un pessimo segnale

ore 20: Jannik Sinner – Thanasi Kokkinakis

a seguire: Iga Swiatek – Danielle Collins

a seguire: Donna Vekic – Caroline Wozniacki

non prima delle 3: Matteo Arnaldi – Carlos Alcaraz

non prima delle 5: Elena Rybakina – Nadia Podorska

Campo 2

ore 11: Jelena Ostapenko – Angelique Kerber

a seguire: Andrey Rublev – Andy Murray

a seguire: Ben Shelton – Jakub Mensik

Campo 6

non prima delle 18: Tatiana Maria-Jasmine Paolini

Dove vedere le partite di Indian Wells oggi in TV e streaming

Tutti gli incontri del torneo 1000 di Indian Wells saranno trasmessi in diretta TV e in esclusiva da Sky, che li manderà in onda oggi sui canali 203 (Sky Sport Tennis) e 205 (Sky Sport Max). La trasmissione partirà alle ore 20 e durerà durante la serata e la notte. Streaming possibile con Sky Go e NOW.