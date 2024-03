Indian Wells ai piedi dello Specialista: libera il campo dalle api a mani nude, è l’idolo di Alcaraz L’apicoltore Lance Davis è stato l’eroe di giornata a Indian Wells: chiamato d’urgenza per liberare lo stadio dallo sciame di migliaia di api che lo avevano invaso, ha permesso che la partita tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev potesse riprendere dopo quasi due ore. Il tennista spagnolo, che ha vinto e respinto momentaneamente l’assalto di Sinner al suo numero 2, ha poi twittato: “Non tutti gli eroi indossano mantelli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Scene mai viste a Indian Wells, dove giovedì sera l'incontro di quarti di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stato sospeso in maniera concitata a causa dell'invasione di uno sciame d'api, che ha costretto alla precipitosa fuga giocatori, raccattapalle e giudice di sedia. Quest'ultimo non è riuscito ad evitare di essere punto sulla fronte, al pari di Alcaraz, fortunatamente senza gravi conseguenze. La giornata del torneo è stata letteralmente salvata dallo Specialista, al secolo Lance Davis, un apicoltore che si è precipitato a Indian Wells e ha liberato il campo dalle api a mani nude, diventando l'idolo di Alcaraz che dopo aver vinto il match ha twittato: "Non tutti gli eroi indossano mantelli!".

Se infatti il gioco si è potuto riprendere dopo una sospensione di un'ora e 48 minuti, lo si deve soltanto alla mostruosa abilità nel trattare gli imenotteri da parte dell'iconico personaggio, che ben presto è diventato virale sui social, dopo aver incassato le ovazioni del pubblico californiano e i complimenti dei giocatori. Una giornata che non dimenticherà facilmente Alcaraz: lo spagnolo, battendo facilmente Zverev 6-3/6-1, è riuscito a restare numero 2 al mondo e adesso affronterà Jannik Sinner in semifinale in quello che è anche uno spareggio per il secondo posto nel ranking ATP, che finirà nelle mani del vincitore.

Tutto questo è stato reso possibile dal sollecito intervento di Davis, che è stato chiamato con la massima urgenza dopo che la partita era stata interrotta dopo appena un paio di game giocati. Migliaia di api hanno preso il controllo del centrale di Indian Wells, ammassandosi in particolare sulla ‘spider cam', la telecamera sospesa sopra il campo.

A quel punto è intervenuto lui, il mitico Lance della ditta Killer Bee Live Removal, un personaggio di spessore anche nel look vagamente metallaro, con i suoi occhiali scuri e i lunghi capelli. Davis ha spiegato di aver lavorato con le api dal 1971 e di aver lanciato la sua attuale azienda nel 1986. Già era stato all'Indian Wells Tennis Garden negli ultimi cinque giorni per rimuovere gli sciami, ma stavolta è stato diverso, era in corso un match ed anche di altissimo livello, insomma bisognava correre: "Il mio camion era in un'officina, ma sono corso subito a prenderlo. Ci stavano iniziando a lavorare, ma ho detto: No, rimettilo assieme, devo andare! Ho una chiamata d'emergenza".

A quel punto Davis non lo sapeva ancora, ma sarebbe diventato un idolo di fama mondiale. Arrivato velocemente a Indian Wells, ha stupito tutti per il fatto di approcciarsi alle api a mani nude: "Ho portato tutta la mia attrezzatura, le api erano sulla spider cam. Le ho aspirate in una gabbia fatta per catturarle vive – ha spiegato al sito dell'ATP – Così poi posso tirarle fuori e rilasciarle in uno degli alveari che ho e che sono impostati proprio per questo tipo di cose. In questo periodo dell'anno è la stagione degli sciami, quindi vanno ovunque. Ed io sono semplicemente felice di essere lì per loro in modo che non possano avere incidenti".

Davis ha aggiunto che si trattava di "un piccolo sciame, probabilmente circa 3500 api". L'apicoltore ha ricevuto moltissimi cinque e richieste di selfie mentre si muoveva per lo stadio, scendendo poi in campo per assicurarsi che lo spazio fosse sicuro per i giocatori, i raccattapalle e i tifosi. Prima che la partita riprendesse, è stato visto parlare ai giocatori insieme agli arbitri del torneo: "Ho detto loro che le api probabilmente non sarebbero tornate perché era tardi nel pomeriggio e sciamano solo al mattino, verso le 9-10. Fino alle 11 è il momento in cui si dividono le colonie e viaggiano. Trovano un posto dove passare la notte e cercano nuovi posti. Gli esploratori inviati dall'ape regina cercano nuovi posti in cui vivere e poi ci vanno tutti in un giorno o due".

La notizia delle api si è diffusa sui social molto velocemente ed anche Ben Stiller è stato colpito dal personaggio di Lance, esaltandolo su Twitter: "Il ragazzo dell'invasione delle api è davvero fantastico. Senza paura, "ha scritto il noto attore hollywoodiano.

Tutte cose che Davis non poteva sapere, visto che ha spiegato di non avere social sul telefonino: "Ben Stiller? Veramente?". Sì, è tutto vero, come la pubblicità gigantesca che ha fatto alla sua ditta, il cui logo spiccava sulla sua maglietta. È la California, ragazzi, al suo meglio.