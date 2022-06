Incontra Federer al ristorante e gli mostra un tatuaggio, lo svizzero sorpreso: “Mi prendi in giro?” Un tifoso ha pubblicato un video del suo incontro con Roger Federer in un ristornate. È un grande tifoso dello svizzero tanto da mostrargli il tatuaggio a lui dedicato che si è fatto fare sul braccio. Lo svizzero è rimasto sbalordito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roger Federer non ha di certo bisogno di presentazioni. La sua carriera parla da sola e annovera successi su successi per il tennista svizzero che con 20 trionfi, insieme a Novak Đoković, è il secondo giocatore più vincente nella storia del tennis maschile nei tornei del Grande Slam dopo Rafael Nadal con 22. A 36 anni, è divenuto inoltre il tennista più longevo in cima alla classifica che fa di lui uno degli sportivi più noti al mondo intero. Pronto a tornare in campo per la Laver Cup e poi al torneo di Basilea, Federer ha comunque annunciato di giocare anche il prossimo anno e di mettersi in forma proprio per la nuova stagione.

Le voci del ritiro sono ancora lontane e allora per i suoi fan è ancora tempo di vederlo all'opera sperando in un'altra vittoria esaltante. Nel frattempo un fortunatissimo tifoso dello svizzero ha pubblicato un video particolare e molto emozionante che lo ha visto direttamente protagonista. Ha postato un video in cui si vede seduto a tavola in un ristorante con Roger Federer presente anche lui qualche tavolo più distante con alcuni amici. L'uomo lo ha chiamato per vedere se fosse davvero lui e proprio mentre Roger si gira, l'intero ristorante va in visibilio e l'uomo corre ad abbracciare il suo idolo.

"Roger, Roger – grida l'uomo in sala – ho un tatuaggio dedicato a te sulla mia pelle". Dopo aver sentito questa frase Federer si lo guarda sorpreso, quasi sbalordito dalle sue parole. Il destino ha voluto che fosse nello stesso ristorante con uno dei suoi più grandi fan capace di farsi un tatuaggio omaggiando proprio lo svizzero. "Sei la mia più grande fonte d'ispirazione – dice ancora il tifoso al centro del ristorante con gli altri commensali increduli per quello che stava accadendo – Non mi aspettavo di trovarti qui". L'uomo prosegue rivolgendosi a Federer: "Ho davvero un tatuaggio dedicato a te" dice prima che Federer lo chiamasse per farlo avvicinare a lui.

"Ehiii mi prendi in giro?" dice Federer con stupore prima di osservare attentamente il braccio del tifoso che effettivamente aveva disegnato un campo da tennis accompagnato da una frase: "There is no way around the hard work. Embrace it. Federer R. – si legge sul braccio del tifoso che si è fatto trascrivere proprio una frase dello svizzero che tradotta significa – Non c'è modo di aggirare il duro lavoro. Abbraccialo". E il video termina proprio con l'abbraccio fra i due e le foto di rito che il tifoso pubblica sul proprio account accompagnandole a una didascalia: "Il giorno in cui mi sono tatuato Roger Federer ero sicuro che un giorno l'avrei incontrato e gli avrei mostrato che era sotto la mia pelle. Continua a sognare e a lavorare sodo, perché sognare ci fa dare il massimo e poi tutto è possibile. La magia diventa realtà. È un ragazzo così umile".