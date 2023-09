Il solito Medvedev regala spettacolo a Pechino: colpo di testa a rete, punto all’avversario Medvedev a Pechino si è disimpegnato in un colpo di testa durante la partita contro Paul. Una scena che ha scatenato l’ilarità di tutti.

A cura di Marco Beltrami

Quando gioca Daniil Medvedev c'è sempre da aspettarsi qualcosa di speciale. Il tennista russo è impegnato a Pechino, nell'ATP 500 China Open che vede impegnati anche Sinner, Musetti e Arnaldi. Testa di serie numero due del tabellone e reduce dalla finale degli US Open persa contro Djokovic, il 3° giocatore al mondo ha esordito con una vittoria contro il sempre ostico Tommy Paul con il perentorio risultato di 6-2, 6-1.

Il giocatore russo ha confermato il suo feeling con il cemento, ovvero la superficie più gradita nonché quella su cui riesce ad esprimersi meglio. L'americano non è stato mai messo in condizione di poter "reagire" alla spinta da fondo di Medvedev. Non è mancato poi il classico show del tennista vincitore che questa volta però non ha litigato con il pubblico, anzi. Medvedev infatti ha ringraziato i presenti per il supporto, situazione tutt'altro che consueta per lui, e lo ha fatto in un modo non banale: "Grazie mille per il supporto ragazzi. L'ho sempre detto, amo la Cina. Il cibo cinese è probabilmente il mio preferito, il mio migliore. Sono sempre felice di tornare”.

In precedenza durante la partita, Medvedev aveva regalato spettacolo con una situazione curiosa. In occasione di uno dei suoi turni di servizio Medvedev ha provato a sorprendere Paul seguendo la sua battuta a rete. In realtà Tommy si è fatto trovare pronto e ha risposto con una palla a metà campo che ha offerto l'occasione al suo avversario di avvicinarsi ulteriormente alla metà campo. Qui è arrivata una bordata di Paul che ha sorpreso Daniil che ha provato comunque a mettere la racchetta.

La pallina impattata da Medvedev è quasi "morta" sul piatto corde ed è rimasta lì. A quel punto ecco il colpo di teatro da parte del giocatore russo che dopo ave capito che la sfera non avrebbe oltrepassato la rete non ha aspettato e ha improvvisato un gesto calcistico, colpendola di testa. Solo così è riuscito a mandare la palla di là tra gli applausi del pubblico e le risate di Tommy Paul al quale non è rimasto che prendersi il punto. Una scena curiosa, che rientra di diritto tra gli highlights di giornata e dell'intero torneo. Umore buono dunque per Medvedev che ora nel turno successivo se la vedrà con De Minaur,