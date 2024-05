video suggerito

Il Roland Garros vieta l'alcol sulle tribune, i tifosi stavano esagerando: "Tolleranza zero" Dopo le lamentele di Goffin e Swiatek degli scorsi giorni, il Roland Garros vieta l'alcol sugli spalti, sperando di mettere un freno agli spettatori maleducati.

A cura di Gabriele Mento

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il comportamento del pubblico al Roland Garros, con diversi giocatori che si sono lamentati delle intemperanze dei tifosi. Per cercare di mettere un freno a questo problema, gli organizzatori dello slam parigino stanno cercando di prendere delle contromisure, fra le quali il divieto di portare alcol sugli spalti.

Le misure di sicurezza al Roland Garros

Fino a oggi era possibile portare birre e altre bibite alcoliche sulle tribune, cosa che da oggi non sarà più possibile per gli spettatori del Roland Garros. La decisione di vietare l'alcol sugli spalti (che comunque sarà ancora venduto nei chioschi vicino ai campi) è arrivata in una riunione d'emergenza dopo i fatti degli scorsi giorni. Amelie Mauresmo, direttrice del torneo ed ex numero 1 al mondo, ha detto che "Gli arbitri saranno più severi nel far rispettare i giocatori e il gioco. Non tollereremo chi oltrepasserà i limiti. Aumenteremo la sicurezza. Chi non si comporterà bene o getterà cose ai giocatori, verrà espulso".

Negli scorsi giorni, David Goffin aveva espresso tutto il suo disappunto verso i tifosi dopo la partita di primo turno contro Mpetshi Perricard, giovane tennista francese sostenuto incessantemente dal pubblico di casa. Goffin ha parlato di aria malsana e lamentato di aver ricevuto insulti da parte del pubblico per tutta la partita. Il tennista belga aveva poi rincarato la dose, affermando come il tennis "Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligans e scontri sugli spalti". Goffin aveva raccontato anche di un tifoso che durante la partita gli aveva sputato addosso una gomma da masticare, episodio sul quale Mauresmo ha detto che l'organizzazione sta cercando i responsabili, ma non li hanno ancora trovati. Se li troveremo decideremo se espellerli". Anche Iga Swiatek, al termine del match molto combattuto contro Naomi Osaka, si era sfogata contro il pubblico, chiedendo ai tifosi di non urlare durante gli scambi.