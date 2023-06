Il punto più spettacolare del Roland Garros: 34 colpi in 37 secondi, il campo diventa un flipper Sono le coppie Jean Julien Rojer – Marcelo Arévalo e Matthew Middelkoop – Andreas Miles a dare vita alla sequenza di colpi apparsa interminabile e incredibile al tempo stesso.

Lo scambio ’pazzesco’ che ha caratterizzato l’incontro di doppio al Roland Garros.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torcicollo e fiato sospeso fino al boato liberatorio. È l'effetto provocato agli spettatori da uno degli scambi più spettacolari visti in questa edizione del Roland Garros. Un'accelerata improvvisa che ha infiammato la sfida. Nel doppio sono le coppie Jean Julien Rojer – Marcelo Arévalo e Matthew Middelkoop – Andreas Miles a dare vita alla sequenza di colpi apparsa interminabile e incredibile al tempo stesso. Tutto vero, non era come in un film: 34 tiri in 37 secondi, la palla ha viaggiato a una velocità pazzesca e sembrava schizzare come in un flipper.

Sotto rete, da fondo campo, diritto e rovescio, schiacciata e risposta, salvataggio in extremis sotto gamba e traiettoria piazzata, pallonetti e volée: è successo di tutto in quel lasso di tempo così breve e così intenso dal servizio fino alla chiusura del punto da meritare lo scroscio di applausi da parte del pubblico entusiasta.

Uno dei momenti salienti della sfida.

Alla fine il punto è andato a Roger e ad Arevalo, ma chi era sugli spalti delle tribune del campo Simonne-Mathie null'altro ha potuto fare che apprezzare quel momento di tennis brillante che ha caratterizzato il match dei quarti di finale. A loro la gloria di quegli istanti, agli avversari la vittoria dell'incontro: il successo ottenuto da Middelkoop e Mies (7-6, 6-1) ha preso il sopravvento anche su quel batti e ribatti che ha guadagnato un posto speciale nella galleria degli highlights.

L'olandese e il tedesco hanno avuto accesso alle semifinali dove incontreranno la coppia belga composta da Sander Gille e Joran Vliegen che è riuscita a passare il turno superando gli argentini Máximo González e Andrés Molteni con il punteggio di 6-4, 7-6. Dall'altra parte del tabellone ci saranno il catalano Marcel Granollers che ha accanto a sé l'argentino Horacio Zeballos: entrambi sono reduci dalla bella vittoria su Wesley Koolhof e Neal Skupski (sconfitti 6-3, 7-6).