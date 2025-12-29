Il campione di Wimbledon e l’incontro surreale con la famiglia reale: “Pregavo di non puzzare di alcol”

Il tennista britannico Julian Cash non dimenticherà mai il 2025. Il 29enne si è tolto l’eccezionale soddisfazione di trionfare in doppio a Wimbledon in coppia con Lloyd Glasspool. Senza ombra di dubbio il successo più prestigioso della carriera di questo doppista, che si è preso così nello scorso agosto anche il secondo posto del ranking. Oltre all’exploit, c’è un’altra cosa che Cash non potrà mai cancellare dalla sua mente ed è il ricordo dell’incontro con la famiglia reale britannica, vissuto in condizioni molto complicate.

L'impresa di Cash e Glasspool a Wimbledon 2025

Non capita certo tutti i giorni di diventare, insieme al proprio compagno di doppio, la prima coppia in 89 anni a vincere il titolo di doppio maschile all’All England Club. Una cavalcata trionfale per Cash e Glasspool, che hanno collezionato una striscia di 22 vittorie di fila che ha permesso loro di vincere anche i tornei di Queen’s, Eastbourne e Toronto. A distanza di mesi, e con il 2026 alle porte, il tennista di Brighton ha ricordato i momenti più curiosi di quella memorabile impresa ai Championships.

I festeggiamenti sfrenati di Julian Cash

Le cose presero una piega particolare perché i vincitori si ritrovarono a vivere diverse ore di festeggiamenti prima di poter lasciare la storica struttura. Questo perché hanno dovuto aspettare per i test antidoping post-partita, sia del sangue che delle urine, e per gli impegni con i media. Champagne a fiumi prima di poter tornare a casa a cambiarsi e uscire di nuovo per festeggiare ancora al Dog and Fox di Wimbledon Village, il locale più in voga durante le due settimane del torneo. Una serata di bagordi che proseguì poi all’Infernos di Clapham. Una notte infinita con Cash e la sua famiglia scatenati.

L'imbarazzante incontro con la famiglia reale

Dopo una sola ora di sonno, inevitabile il ritorno all’All England Club, dove c’erano gli impegni istituzionali da portare a termine. Tra questi, il più importante era l’incontro con i membri della famiglia reale. Una situazione imbarazzante per il povero Cash, ancora alle prese con i postumi della sbornia. Come è finita? Con il vincitore di Wimbledon che ha raccontato quei momenti surreali: "Ho dormito davvero circa un’ora e mezza e siamo tornati subito per la stampa il giorno dopo. E poi abbiamo incontrato la famiglia reale poco dopo essere arrivati e pregavo solo di non puzzare di alcol! Ma sono stati davvero, davvero gentili e, in realtà, ci hanno chiesto del tennis e di tutto il resto, ma erano quasi più interessati ai festeggiamenti e a tutto il resto, il che è stato molto carino e ci ha sicuramente tranquillizzati entrambi, dicendo che in pratica avrebbero fatto anche loro un’esibizione completa e che capivano perfettamente perché sembrassimo un po’ stanchi. Non hanno confermato né smentito (di aver sentito parlare di Infernos, ndr). Presumo di no, che non ci siano mai stati e che non sappiano cosa sia, ma chi lo sa?".