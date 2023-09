Il botta e risposta tra Rublev e Dimitrov è tutto da ridere: “Finirà con un cenetta romantica” Al termine di un match di esibizione giocato a Francoforte Andrey Rublev e Grigor Dimitrov sono stati autori di un divertente siparietto, tra i due tennisti che sono grandi amici.

A cura di Alessio Morra

Andrey Rublev e Grigor Dimitrov hanno giocato la finale dell'Ultimate Tennis ShowDown, un torneo di esibizione creato da Patrick Mouratoglou. Al termine dell'incontro, disputato a Francoforte, c'è stato uno splendido show tra il russo e il bulgaro, che sono grandi amici e che hanno conquistato i social.

Questo è un periodo della stagione in cui i tennisti si dividono. C'è chi si riposa, chi pensa alla Coppa Davis, chi alla Laver Cup e chi invece si reca già in Asia, dove per qualche settimana si svolgeranno diversi tornei. Ma c'è anche chi invece ha dato spettacolo all'Ultimate Tennis ShowDown, un torneo di esibizione, come quelli che si giocavano negli anni '70, '80 e '90 (gli appassionati ne ricordano tanti). A Francoforte ha vinto Rublev, in finale su Dimitrov. Ma questa è la notizia meno importante.

Perché il botta e risposta a bordo campo è stato esilarante. Dimitrov dopo aver perso ha elogiato il suo amico Rublev: "Mi piace molto, adoro il suo tennis. Mi piace sia dentro che fuori dal campo. Voglio dire, mi piace passare del tempo con te amico mio. Andrey è un bravissimo ragazzo, è veramente un bravo ragazzo".

A quel punto toccava al russo effettuare i complimenti al bulgaro e gli ha fatto simpaticamente una dichiarazione d'amore: "Se fossi una ragazza sarei completamente innamorato di Grigor. Anche da uomo sono innamorato di te". Dimitrov risponde dicendo praticamente la stessa cosa: "Andrey, amo il tuo essere spontaneo e come metti il cuore in tutte le cose che fai. Penso che tutti si innamorerebbero di te".

E a quel punto, il dialogo non poteva che finire così. Rublev ha detto: "Mi sa che finiremo la serata con una cena romantica insieme". Con un enorme sorriso Dimitrov ha concluso dicendo: "Voglio che ci siano anche petali di rose e candele".