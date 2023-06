Hanfmann regala un punto già vinto con una sciocchezza disarmante: non gli resta che ridere di sé Nel torneo sull’erba di Maiorca colossale ingenuità di Hanfmann che ha letteralmente regalato un punto all’avversario. Una scena davvero particolare.

A cura di Marco Beltrami

Ancora pochi giorni e poi riflettori puntati sul torneo di Wimbledon. Nel frattempo i tennisti stanno sfruttando ogni possibilità per cercare di farsi trovare pronti, compresi gli appuntamenti sull'erba. In programma il Mallorca Championships, ovvero il consueto appuntamento spagnolo che si disputa appunto a Maiorca. Nella prima giornata di partite una situazione in particolare è diventata virale, relativa ad una colossale ingenuità in campo.

La cornice è stata quella della partita del primo turno tra Hanfmann e Cachin. Protagonista il tennista tedesco che è stato tratto in inganno da un colpo particolare dell'avversario. Su un servizio poderoso del giocatore numero 48 della classifica ATP, il sudamericano non ha potuto far altro che mettere la racchetta in allungo per provare a rispondere.

Cachin ha colpito la palla di rovescio dando alla stessa una traiettoria particolare. Pallonetto beffardo con la sfera che prima è rimbalzata nella metà campo avversaria a ridosso della rete e poi grazie all'effetto è tornata indietro, finendo di nuovo nella sua parte. Hanfmann che aveva seguito il servizio a rete con un po' di sufficienza ha perso tempo nel colpire e dunque ha provato poi a piazzare lo smash quando la pallina era già tornata indietro.

Il regolamento infatti non consente di colpire la palla quando si trova nel campo avversario, a meno che questa non stia tornando indietro dopo il rimbalzo nella propria metà campo. Le cose per il tedesco sono finite molto male visto che, non solo ha mancato completamente l'impatto ma con la racchetta ha colpito la rete di metà campo.

Una situazione questa vietata dal regolamento e che prevede il punto regalato all'avversario per invasione. Resosi conto della gigantesca sciocchezza commessa, Hanfmann (mentre l'incredulo Cachin si prendeva l'inaspettato 15) sconcertato si è lasciato andare ad un gesto di autocommiserazione ridendo di sé. La frittata ormai era fatta, comunque Hanfmann si è consolato poco dopo con la gioia della vittoria e del passaggio al secondo turno dove troverà Tsitsipas.