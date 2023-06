Fritz zittisce il pubblico del Roland Garros ma poi ha l’intervista in campo: si scatena il delirio Taylor Fritz scatenato al Roland Garros dopo la vittoria su Rinderknech, caos totale sul campo Suzanne Lenglen.

A cura di Marco Beltrami

Delirio totale al Roland Garros sul campo Suzanne-Lenglen. Il match tra Rinderknech e Fritz ha avuto un epilogo assolutamente inaspettato e non per il risultato. L'americano numero 8 al mondo alla fine è riuscito a portare a casa la vittoria contro il padrone di casa, nonostante un primo set perso in malo modo.

Alla fine la qualità di Fritz ha fatto la differenza e così è arrivata la qualificazione ai sedicesimi, dove bisognerà avere la meglio dell'argentino Cerundolo. Un match non semplice per Taylor che sin da subito è stato messo sotto pressione anche da parte del pubblico francese tutto schierato dalla parte di Rinderknech. Lo statunitense ha saputo comunque "soffrire" in silenzio aspettando il momento giusto per prendersi la rivincita.

Subito dopo la vittoria e il proverbiale terzo tempo con il suo avversario, Fritz si è lasciato andare scatenandosi in campo. Il vincitore ha deciso di vendicarsi e invece di esultare ha zittito tutto il pubblico portandosi il dito davanti alla bocca e girandosi verso ogni settore dello stadio. Dopo aver invitato il pubblico ad aumentare il decibel aumentando ancora il volume dei fischi, Fritz ha mandato baci provocatori a tutti.

Le cose però non sono finite qui, visto che Taylor Fritz non ha potuto sottrarsi all'intervista di rito in mezzo al campo. Tutto si è tenuto in un'atmosfera incandescente con il giocatore sommerso di fischi e anche qualche insulto. Fritz al microfono della grande gloria francese e madrina del Roland Garros Bartoli, dopo aver tirato fuori ancora l'indice è rimasto di sasso senza tradire alcuna emozione e senza proferire parola.

Molto seccata la Bartoli che ha poi tradito con la sua espressione il proprio disappunto per la situazione. Si è andati avanti così per diversi minuti fino a quando poi Fritz, che ha ricevuto anche gli applausi ironici dei tifosi ha risposto con lo stesso registro dichiarando al microfono "Vi amo". Una delle situazioni più curiose di questa edizione dello Slam francese.