“Fritz deve giocare la semifinale contro Kyrgios”: la richiesta a Wimbledon, ma lui non ci sta

"Dopo la partita mi sono seduto e volevo piangere", ha detto Taylor Fritz nella conferenza stampa dopo la sconfitta subita nei quarti di finale del torneo di Wimbledon da un Rafa Nadal che da metà primo set aveva giocato da infortunato, al punto che suo padre lo aveva invitato a ritirarsi dalla tribuna. E se questo era lo stato d'animo a caldo del 24enne tennista statunitense, figuriamoci come si deve essere sentito quando il giorno dopo ha appreso che Nadal non avrebbe giocato la semifinale proprio a causa di quell'infortunio agli addominali, certificato dagli esami che hanno riscontrato una lesione di 7 millimetri.

Fritz deve aver pensato di aver buttato davvero alle ortiche l'occasione della vita – una semifinale in un torneo del Grande Slam, lui che fino a questa edizione di Wimbledon non aveva raggiunto mai neanche un quarto di finale – visto che evidentemente l'infortunio del campione spagnolo era serio e realmente invalidante, a dispetto di chi aveva messo in dubbio la veridicità del suo problema fisico. E invece l'americano, pur davanti ad un avversario che serviva a velocità ridotta e aveva sul volto evidenti smorfie di dolore, non è riuscito ad approfittare della situazione, non mostrandosi capace di trovare variazioni per esplorare le difficoltà del 36enne maiorchino.

"Sono abbastanza sicuro che questa sia la peggiore sconfitta della mia carriera, non mi è mai successo dopo una partita di voler piangere. Con questo vi potete fare l'idea di come questa sconfitta faccia più male di qualsiasi altra che ho subìto – ha detto lo sconsolato Fritz in conferenza, dopo aver perso al super tie-break del quinto set – Non credo che Nadal si sia inventato un infortunio, la velocità del suo servizio è scesa di 10-15 miglia orarie e non lo avrebbe fatto senza motivo. Sono sicuro che ha giocato con molto dolore".

Quando poi Nadal ha annunciato – nella serata di giovedì – di essere costretto a dare forfait nella semifinale contro Kyrgios, probabilmente a queste considerazioni Fritz ne avrà aggiunta un'altra, assolutamente umana: magari lo spagnolo avrebbe potuto mollare già durante la partita contro di lui, visto che poi lo avrebbe fatto qualche ora dopo. Questo tuttavia avrebbe significato che in campo c'era un replicante di Nadal e non quello originale, che prima di arrendersi le prova davvero tutte. Fatto sta che se l'iberico si fosse ritirato nel corso dei quarti di finale e non dopo, oggi sul centrale di Wimbledon si giocherebbero due seminali invece di una, con Kyrgios a doversela sudare contro Fritz.

Nelle scorse ore peraltro, dopo l'annuncio del ritiro di Nadal, il profilo Instagram dell'americano è stato inondato di commenti di tifosi che chiedevano agli organizzatori del torneo di Wimbledon di ripescare Fritz e fargli disputare la semifinale contro Kyrgios. Una marea di messaggi cui ha risposto lo stesso statunitense con grande sportività: lui non sente di meritarlo, conta il verdetto del campo. Questo a prescindere dal fatto che ovviamente il ripescaggio di Fritz è un'eventualità impossibile, regolamento alla mano. "No, non sto cercando elemosine, se non sono stato capace di batterlo, allora non merito di essere in semifinale… è semplice", ha scritto il ragazzo di San Diego. E stavolta il buon Taylor gli applausi negatigli alla fine del match contro Nadal se li prende tutti…