Il padre di Nadal gli fa segno di ritirarsi: dramma sul campo centrale di Wimbledon Rafa Nadal infortunato durante il quarto di finale contro Fritz a Wimbledon, ma non vuole mollare: i drammatici gesti del padre dalle tribune.

Quarto di finale drammatico al torneo di Wimbledon, dove Rafa Nadal è in campo contro l'americano Taylor Fritz. Nel corso del primo set il campione spagnolo ha accusato un problema agli addominali di una certa gravità, al punto da farsi rimontare da 3-1 e 0-30 sul servizio Fritz fino a perdere il parziale per 6-3. Pur palesemente menomato, il 36enne maiorchino non ha tuttavia mollato ed è rimasto attaccato con le unghie e con i denti alla partita, brekkando subito lo statunitense all'inizio del secondo set salvo poi perdere a sua volta il servizio e fronteggiare sul 3-3 una palla break che assomigliava all'orlo di un precipizio.

Ma non si è per caso uno dei più grandi tennisti della storia e Nadal è riuscito ad uscire dal fosso, tenendo il servizio e decidendo stoicamente di andare avanti – all'inseguimento del sogno folle di fare il Grande Slam dopo aver vinto in Australia e a Parigi – pur sapendo che per vincere sarebbe dovuto restare in campo ancora per parecchio tempo con quel dolore che non gli dava tregua, testimoniato anche dalle difficoltà e dalle smorfie nell'atto del servire.

Scene difficili da accettare per chi vuole bene a Rafa, ma anche tali da far ritenere molto difficile una rimonta in quelle condizioni, al punto che il padre di Nadal, Sebastian, è stato ripreso dalle telecamere nel secondo set mentre faceva chiaramente segno al figlio di ritirarsi. Ma lo spagnolo non ne ha voluto sapere: finché è in grado di stare in campo con una racchetta in mano, lui da lì non si muove. Perché vuole vincere per la terza volta in carriera Wimbledon, continuare l'inseguimento a Rod Laver, ma anche per rispetto del gioco, del pubblico e dell'avversario.

Questo è Rafa Nadal, questo è un campione come pochi nella storia dello sport. Nadal soffre e continua a giocare, prova ad accorciare gli scambi, si issa fino al 6-5 nel secondo set e poi infine brekka al dodicesimo gioco Fritz, chiudendo il parziale 7-5. Un set pari e si va avanti, finché ce n'è. "Non sottovalutate mai il cuore di un campione", disse Rudy Tomjanovich dopo che i suoi Houston Rockets avevano vinto per la seconda volta di fila il titolo NBA quando nessuno ci credeva. Non è detto che Nadal alla fine riesca a vincere, ma la sua resta una prova degna della standing ovation del centrale di Wimbledon.