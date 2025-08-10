Frances Tiafoe ironizza: “Jessica Pegula non vuole più parlarmi, è diventata troppo importante”

Frances Tiafoe è sicuramente uno dei tennisti più popolari del circuito, non solo per il suo tennis brillante ma anche per la sua simpatia. Difficile resistere al sorriso contagioso del 27enne americano, attuale numero 14 al mondo e in corsa nel torneo 1000 che si sta giocando a Cincinnati (ha battuto all'esordio lo spagnolo Carballes Baena, ora affronterà al terzo turno il francese Humbert). Intervistato dal ‘Guardian', Tiafoe ha ironizzato sull'evoluzione del suo rapporto con la connazionale Jessica Pegula, che a suo dire si sarebbe montata la testa dopo i suoi risultati, fino al punto da "non volere più parlarmi così tanto".

Frances Tiafoe manda un messaggio scherzoso a Jessica Pegula: "Si è dimenticata delle persone piccole…"

Tiafoe durante i tornei a volte si allena con qualche giocatrice, il che è abbastanza insolito. Ma Frances è decisamente fuori dagli schemi. La Pegula è la sua compagna di allenamento preferita nella WTA: "Colpisce la palla in modo così pulito, ‘dritta in buca' ogni volta – dice il semifinalista allo US Open dello scorso anno – È anche piuttosto rilassata. Ma non vuole più giocare con me. Ora ha raggiunto alcune finali nello Slam (US Open 2024, ndr) e nei tornei 1000 (lo scorso anno ha vinto a Toronto, quest'anno ha perso a Miami tra le altre, ndr), e non vuole più parlarmi così tanto. È diventata troppo importante per me. Si è dimenticata delle persone piccole…".

Frances Tiafoe è uno dei beniamini del pubblico del tennis

Ovviamente è pura celia quello di Tiafoe, tutti conoscono com'è davvero e lo amano per questo. Molti a loro volta lo prendono in giro e lui chiaramente sta allo scherzo. In particolare Frances viene messo in croce per la sua mancanza di puntualità e per le sue (in)capacità alla guida. Lui non fa nulla per smentire le accuse al riguardo, anche se giura di essere migliorato negli ultimi tempi: "Ho preso la patente da poco, quindi ero decisamente insicuro all'inizio, probabilmente quando lo dicevano… Ma sono decisamente bravo. Sono Lewis Hamilton 2.0 al volante, quindi non me ne preoccupo troppo".

Leggi anche Matteo Gigante perde un punto ma ha notato qualcosa di strano: il clamoroso replay gli dà ragione

Tiafoe ha avuto l'ultima risata con chi non aveva fiducia in lui

Del resto Tiafoe ha tanti motivi per avere sempre il sorriso stampato sul viso, al di là dei quasi 15 milioni di dollari vinti finora in carriera. Figlio di genitori sierraleonesi immigrati negli Stati Uniti, Frances ha trascorso gran parte dei suoi anni adolescenziali al Junior Tennis Champions Center, nel Maryland, dove suo padre lavorava come custode. Col talento e la tenacia, ha rimontato le scarse probabilità che la vita gli aveva dato di diventare una stella, diventando uno dei migliori tennisti al mondo (best ranking il numero 10 nel 2023): "Dicevo ai ragazzi del club che volevo diventare un professionista, loro ridevano e non prendevano la cosa sul serio. Io rispondevo sempre: ‘Non preoccuparti, amico. Sarò l'ultimo a ridere'. Eccoci qui oggi". Adesso probabilmente ridono di meno…