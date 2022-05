Fognini-Sinner oggi agli Internazionali di Roma di tennis: orario e dove vederla in diretta TV Fabio Fognini e Jannik Sinner si sfideranno nel derby tutto italiano al secondo turno degli Internazionali BNL di tennis a Roma. Il match si giocherà oggi, non prima delle ore 19:00, e sarà trasmesso in diretta tv sul canale 20, su Sky e in streaming su Sky Go.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli Internazionali BNL di tennis 2022 di Roma regalano già il primo derby tutto italiano. Sul campo Centrale del Foro Italico, stasera mercoledì 11 maggio, non prima delle ore 19:00, si sfideranno infatti Fabio Fognini e Jannik Sinner. La partita si vede in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Gli unici due rappresentanti azzurri del torneo si esibiranno in un inedito testa a testa. L'altoatesino arriva a questa sfida dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez nel match d'esordio. Con un punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 25 minuti di gioco il numero 10 del torneo si è guadagnato la qualificazione al secondo turno.

Dall'altra parte troverà un Fognini galvanizzato dal successo contro l'austriaco Dominic Thiem confermando la sua tradizione positiva sui campi del Foro Italico. Non c'è un vero favorito in questa gara e infatti tutto può succedere accendendo gli animi dei tanti tifosi pronti a gustarsi questa sfida inedita fra due atleti che non si erano mai incontrati prima di questa sfida. Sinner farà valere la sua solidità e la sua potenza mentre Fognini sulla terra rossa è sempre a suo agio e potrebbe mettere in difficoltà il suo avversario. Qui tutte le informazioni sul programma e su dove vederla in TV.

A che ora giocano Fognini e Sinner oggi agli Internazionali d'Italia, il programma

Secondo quanto previsto dal programma degli Internazionali BNL 2022 di tennis a Roma, il quarto match sul campo Centrale che vedrà sfidarsi Sinner e Fognini nel derby italiano dovrebbe giocarsi non prima delle ore 19:00.

Leggi anche Esordio vincente per Sinner agli Internazionali d'Italia: batte Martinez e sfiderà Fognini a Roma

Internazionali d'Italia a Roma, dove vedere Fognini-Sinner oggi in diretta TV e streaming

L'incontro tra Sinner e Fognini potrà essere guardato in diretta tv, in chiaro, sul Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky) e su Sky che trasmetterà il match sul canale Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205), mentre in diretta streaming sull'app di Sky Go riservata ai soli abbonati attraverso dispositivi mobili ma anche su NOW.

I precedenti tra Fognini e Sinner

Questa sfida valida per il secondo turno degli Internazionali BNL 2022 di tennis a Roma è un'autentica novità. Sinner e Fognini infatti non si erano mai incontrati prima d'ora e questa sarà la loro prima volta contro in un match ufficiale.

Il tabellone di Fognini e Sinner agli Internazionali di tennis: l'avversario nella prossima partita

Il tabellone del secondo turno degli Internazionali BNL a Roma mette di fronte Sinner e Fognini. Colui il quale riuscirà ad avere la meglio e dunque a passare al terzo turno successivo dovrà sfidare il vincitore della sfida tra Rublev e Krajinovic.