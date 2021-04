Fabio Fognini non scenderà in campo oggi contro Miomir Kecmanovic nell'ATP Montecarlo. L'incontro valido per il primo turno del Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club è stato rinviato a domani, martedì 13 aprile, alle 11. Alla fine ha vinto dunque il maltempo e la pioggia battente caduta sul Principato che ha spinto gli organizzatori a spostare le partite in programma in serata e non ancora iniziate. Appuntamento dunque rinviato con l'esordio del campione in carica Fognini, 15a testa di serie, contro il 21enne serbo, 47° giocatore al mondo.

Fognini – Kecmanovic rinviato a martedì 13 aprile a causa della pioggia

La prima giornata del Masters 1000 di Montecarlo è stata caratterizzata dalla pioggia che ha impedito il regolare svolgimento degli incontri. Pochissimi quelli che sono stati portati a termine, tra questi quello che ha visto Musetti perdere contro Karatsev. Niente da fare invece per Fabio Fognini che non scenderà in campo contro Miomir Kecmanovic nei 32esimi finale del torneo. Il confronto tra il 33enne ligure era in programma inizialmente alle 14 e dopo la prima interruzione per pioggia è stato rinviato alle 19.30. La seconda interruzione per il maltempo ha spinto gli organizzatori a rinviare Fognini-Kecmanovic, così come le altre gare non ancora disputate (tra cui anche Cecchinato-Koepfer) e anche quelle già iniziate (di Caruso e Fabbiano contro Catarina e Hurkacz, con entrambi gli azzurri sotto di un set), a domani. Ovviamente meteo permettendo, con le previsioni che non sembrano essere delle migliori. Il match tra Fognini e Kecmanovic è in programma alle 11.

Dove vedere Fognini -Kecmanovic in TV e diretta streaming per il Montecarlo Masters

La partita tra Fognini e Kecmanovic sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida valida per il primo turno del Masters di Montecarlo, sarà visibile su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201, 204 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), a partire dalle 11 in contemporanea con Sinner-Ramos Vinolas. Il match tra il giocatore italiano e quello serbo potrà essere seguito anche in diretta streaming, un servizio riservato solo agli abbonati Sky. Basterà per questi ultimi collegarsi attraverso i propri dispositivi portatili e non, all'app Sky Go.