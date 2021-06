Fabio Fognini approda al terzo turno del Roland Garros per la 9a volta in carriera. Nel match dei 32esimi vinto contro Fucsovics (44° nel ranking Atp), il tennista italiano oltre all'enorme talento, che non è certo una sorpresa, ha dimostrato una freddezza notevole. Nonostante un paio di decisioni dell'arbitro non condivise, il braccio di ferro con l'avversario, e i tifosi ungheresi che hanno trasformato lo Stade Roland Garros in una bolgia, Fognini è riuscito a portare a casa il match. Ora ai sedicesimi se la vedrà contro l'argentino Delbonis che ha già battuto cinque volte in carriera.

Da tempo non si vedeva un'atmosfera simile in un campo da tennis. Il "Court 14" dell'impianto parigino del Roland Garros si è trasformato in una vera e propria arena in occasione del match dei 32esimi tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics. Il pubblico di casa si è schierato per gran parte con il tennista magiaro, con Fognini che dal canto suo ha ricevuto l'incoraggiamento costante di alcuni giovani sostenitori posizionati a bordo campo. Una situazione che ha rischiato di trasformarsi in "benzina" sul fuoco, considerando il carattere fumantino di Fognini. Fortunatamente però Fabio è riuscito a mantenere la calma, nonostante un paio di rimostranze nei confronti dell'arbitro (con tanto di "Stai attento, ti conosco", pronunciato scherzosamente) e qualche scambio di battute a distanza con l'avversario.

E alla fine la differenza di caratura tra i due giocatori si è vista tutta. Fognini ha vinto con grande carattere il primo set, molto tirato, al tie-break per poi archiviare la pratica in scioltezza con il punteggio di 6-1, 6-2. Arriva così la 3a vittoria in 4 incontri contro Fucsovics per il tennista italiano 27a testa di serie del seeding che ora affronterà al terzo turno, una vecchia conoscenza, ovvero l'argentino Delbonis reduce dal successo contro Andujar (giustiziere di Thiem). I due si conoscono molto bene con Fognini che ha vinto 5 dei 7 precedenti. Appuntamento a venerdì, con l'azzurro che intanto si è assicurato un premio di almeno 113mila euro.