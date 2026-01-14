Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci: “Vattene a fanc..o, mi sono tolto la maglietta”

Flavio Cobolli ci è cascato alla grande. Il tennista italiano è stato vittima di uno scherzo telefonico con protagonista il collega Mattia Bellucci, organizzato nella rubrica Time Break di Supertennis. Cobolli di fronte alla curiosa proposta del connazionale, si è mostrato un campione di generosità sfogandosi poi nel finale in modo colorito quando ha capito che era tutto falso.

Lo scherzo di Bellucci a Cobolli e l'idea del ritiro

Una telefonata inaspettata per Flavio da parte del giocatore che conosce bene e con il quale ha condiviso anche tanti appuntamenti a livello giovanile. Mattia Bellucci, numero 76 del mondo ha assecondato alla perfezione il copione di chi ha organizzato lo scherzo telefonico: "Ciao Flavio, hai cinque minuti? Io penso di smettere di giocare a tennis. Mi è venuta un’idea per lavorare un po’ sul mio futuro. La mia idea è quella di aprire tipo dei food truck ai tornei. La mia roba era fare tipo la cosa più cliché del mondo, tipo una carbonara. E io ti chiamo proprio per questa roba della carbonara".

Molto stupito Cobolli in primis per il ritiro di Bellucci e poi per i suoi progetti: "L’unica cosa che ti dico è che… no, sulla ricetta della carbonara assolutamente no". Mattia non si è fatto trovare impreparato e ha tenuto fede al piano: "So che non sei un grande chef, però comunque sei romano, cioè sei giovane, sei un bel ragazzo, sei admin della ATP, un volto che è assolutamente necessario".

Leggi anche La baracconata tra Sabalenka e Kyrgios non ha niente a che vedere con la vera Battaglia dei Sessi

Cobolli perplesso ma ci casca

Di fronte alla perplessità di Cobolli ("Su questa decisione tu sei definitivo? Cioè l’hai presa da ufficiale?"), arriva l'affondo del tennista 24enne lombardo che propone a Flavio un prestito: "Io capisco il tuo dispiacere, però magari sarebbe potuto anche diventare un problema in futuro per te. E avrei bisogno da parte tua di… sì, ma anche, cioè, nel senso anche a livello economico mi dovresti dare una mano. Ci sarebbe un piccolo investimento da fare, sono tipo 60.000 euro per iniziare. Col cibo italiano, cioè per me sembra un’idea anche che comunque, essendo anche parte di questo mondo… vabbè, quindi mi aiuti o no?".

Lo sfogo di Flavio dopo la scoperta dello scherzo

Grande generosità di Cobolli che lascia aperto qualche spiraglio nei confronti di Bellucci che però dovrà rapportarsi con suo padre: "Se facciamo una chiamata a mio padre ti andrebbe?". Qui però lo scherzo viene svelato e Flavio è un fiume in piena: "Ma andatevene a fanc..o! Siete delle mer.., mi sono pure tolto la maglietta perché c'avevo caldo".