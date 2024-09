Flavio Cobolli convocato per Laver Cup 2024, capitan Borg lo ha scelto a sorpresa

video suggerito

Flavio Cobolli è stato convocato per la Laver Cup, che si terrà a Berlino dal 20 al 22 settembre. Il tennista romano, che ha esordito in Coppa Davis la scorsa settimana, è stato selezionato dal capitano Bjorn Borg insieme al tedesco Jan-Lennard Struff. Entrambi, quantomeno al momento, sono però le riserve della squadra dell'Europa, che cercherà di riconquistare il trofeo, vinto dal Team World nelle ultime due edizioni.

I convocati del Team Europe e del Team World per Laver Cup 2024

Giunta alla sua settima edizione, la Laver Cup è un appuntamento sempre molto atteso. Il Team Europe ha vinto le prime quattro edizioni, spadroneggiando, mentre le ultime due sono state vinte dal Team World guidato da John McEnroe. La riconquista, a guardare i nomi dei convocati, quest'anno, pare probabile da parte dell'Europa che gioca in casa e schiera cinque top ten: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud e Grigor Dimitrov, oltre a Stefanos Tsitsipas, che è di poco fuori dai primi dieci.

Il Team World invece ha in squadra tre giocatori americani: Taylor Fritz, recente finalista agli US Open e unico top ten, Frances Tiafoe e Ben Shelton, oltre al cileno Tabilo, all'argentino Cerundolo e all'australiano Kokkinakis, selezionato in extremis. Si gioca alla Uber Arena di Berlino, con quattro partite in programma per ogni giornata di gare.

La splendida stagione 2024 di Flavio Cobolli

Due italiani finora hanno giocato in Laver Cup: Fognini (che l'ha vinta nel 2019) e Berrettini (l'ha vinta nel 2021). Ora tecnicamente c'è anche Cobolli, che è una delle due riserve, ma va bene già così. Cobolli di anni ne ha 22, ha fatto un balzo enorme in questa stagione, ha disputato la finale dell'ATP 500 di Washington e ha esordito in Coppa Davis, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, a Bologna. Numero 32 al mondo (il suo massimo è 31, stabilito nel mese di agosto), Cobolli ha un bilancio stagionale di 31 vittorie e 24 sconfitte. L'obiettivo è chiudere tra i primi trenta nel 2024.