video suggerito

Cobolli perde in finale a Washington ma ha una teoria sul premio: “Meglio questo del primo” Flavio Cobolli ha sorpreso il pubblico di Washington dopo la finale persa contro Korda, scherzando sul premio ricevuto. Poi la candida ammissione: “Scusate, ma ero morto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cavalcata di Flavio Cobolli a Washington si è fermata in finale. Il tennista italiano è stato sconfitto in rimonta da Sebastian Korda che dopo aver perso il primo set 6-4, ha concesso solo due game al classe 2002. Quest'ultimo seppur amareggiato ovviamente è riuscito a ritrovare il sorriso durante la premiazione quando si è lasciato andare ad una battuta, ammettendo poi di non averne più fisicamente: "Ero morto".

Cobolli scherza dopo la sconfitta con Korda a Washington, le battute durante la premiazione

Prima di pronunciare le classiche parole per complimentarsi con Korda e il suo team, Cobolli ha sorpreso il pubblico. Con lo sguardo rivolto verso il suo angolo e con il trofeo del secondo classificato tra le mani, Flavio ha esordito: "Questo (riferito al piatto d'argento incassato come premio, ndr) è meglio perché posso metterlo nella borsa". Uno scherzoso paragone con il cimelio consegnato al vincitore Korda più ingombrante e di difficile collocazione. Una teoria davvero curiosa.

Cobolli spiega il crollo nella finale contro Korda a Washington, non ce la faceva più

Battute a parte poi ecco che Flavio Cobolli si è scusato con il pubblico. Grande atteggiamento da parte del giocatore italiano che è crollato alla distanza accusando il peso delle partite dei giorni scorsi: "Niente… ragazzi, mi spiace per la fine della partita, ma ero morto". Avrebbe voluto dare di più dunque il nuovo numero 33 del mondo, che purtroppo però ha ceduto alla stanchezza.

Leggi anche Tom Kim perde in finale alle Olimpiadi e piange: sa già cosa lo attende al ritorno in patria

Chiusura scontata poi con i complimenti al suo avversario. Quest'ultimo tra l'altro ha ottenuto un risultato storico, visto che dopo 32 anni ha ripetuto l'impresa del papà Petr Korda, conquistando il trionfo nel torneo di Washington. Sono la prima coppia padre-figlio a riuscirci. Queste le parole di Flavio per il vincitore: "Voglio fare le congratulazioni a Sebi e al suo team. Avete avuto una settimana molto buona, tuo padre vinse qui e ora il tuo nome è scritto lì in cima nello stadio. Auguro a tutti voi il meglio per la fine della stagione".