Finale Sinner-Diego Schwartzman ATP Anversa oggi in diretta TV: a che ora e dove vederla in chiaro Jannik Sinner e Diego Schwartzman si affronteranno nella finale del torneo ATP 250 di Anversa. L’altoatesino arriva a questa sfida dopo aver battuto Harris in semifinale. La sfida tra i due si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che in chiaro su SuperTennis. La finale tra Sinner e Schwartzman sarà inoltre visibile anche in streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner continua il sogno agli ATP 250 di tennis ad Anversa. L'altoatesino giocherà la sua sesta finale (settima considerando le Next gen del 2019) ed è a caccia del suo quinto titolo in carriera. Un successo che gli garantirebbe l'accesso alle Atp Finals di Torino. Dopo la vittoria nella semifinale di ieri contro Lloyd Harris, Sinner dovrà affrontare Diego Schwartzman che poco dopo il suo successo aveva battuto Jenson Brooksby nell'altra semifinale. Un match che nasconde molte insidie ma che l'azzurro dovrà assolutamente portarsi a casa. L'incontro si potrà seguire in TV sia su Sky che in chiaro su SuperTennis.

ATP 250 Anversa dove vedere Sinner – X in TV e streaming

Il match tra Sinner e Diego Schwartzman è in programma alle ore 16:30 e sarà trasmesso in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky sul canale 205. Per tutti gli appassionanti e tifosi di Sinner, la possibilità di assistere alla sfida anche in chiaro su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre. Sinner-Diego Schwartzman sarà disponibile anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati), Now e sul sito internet di SuperTennis.

Sinner a Anversa oggi, orario e programma della partita contro Diego Schwartzman

La sfida tra Sinner e Schwartzman prenderà il via a partire dalle ore 16:30 di oggi, domenica 24 ottobre. Un match fondamentale per la carriera del 20enne altoatesino che si sta facendo strada tra i grandi del tennis a passi da gigante.

La rincorsa alle Finals di Jannik Sinner

Sinner arriva a questa gara con il chiaro intento di rimpinguare il suo score di vittorie. In questo 2021 è stato già in grado di vincere tre titoli e giocati ben quattro finale complessive (cinque contando anche questa) disputando due volti gli ottavi nei tornei dello Slam. Ma anche non è bastato tutto ciò per arrivare alle ATP Finals di Torino. Una volta vinto questo torneo, nel caso dovesse riuscirci, Sinner dovrà almeno superare due tra Ruud, Hurkacz e Norrie per far entrare a far parte del Masters.

Il cammino di Sinner nel 250 di Anversa

Jannik ha battuto in semifinale Harris dopo aver disputato un torneo di Anversa a dir poco positivo. Su una superficie in cui sembra trovarsi alla perfezione, Sinner ha disputato ottimi match sia contro Musetti negli ottavi che con Rinderknech nei quarti di finale. Perfetto contro Harris con il chiaro intento di ripetersi in finale anche contro Schwartzman.