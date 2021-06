Il re è stato detronizzato. Rafa Nadal, che il Roland Garros lo ha vinto 13 volte tra il 2005 e il 2020, questa volta cede il passo. La finale di Parigi la disputeranno oggi Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e Stefanos Tsitsipas. Il serbo è nettamente favorito. Ha l'occasione di vincere per la seconda volta al Roland Garros, può vincere il secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open e può puntare al Grande Slam. Il greco, alla prima grande finale della carriera, ovviamente venderà cara la pelle, ma non sarà semplice per lui se Djokovic ripeterà la prestazione sfoderata con Nadal venerdì sera. La diretta della finale del Roland Garros è prevista, a partire dalle ore 15, su Eurosport, visibile al canale 210 di Sky e su DAZN.

L'orario di Djokovic-Tsitsipas per la finale del Roland Garros 2021

Nole Djokovic e Stefanos Tsitsipas scenderanno in campo nella finale del Roland Garros oggi domenica 13 giugno. La finale si disputerà alle ore 15: come tradizione è questo l'orario in cui i due finalisti si giocheranno la coppa dei Moschettieri.

Djokovic-Tsitsipas in diretta TV, dove vederla: canale e streaming

La finale del Roland Garros 2021 tra Nole Djokovic e Stefanos Tsitsipas si disputerà oggi e inizierà alle ore 15. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, che trasmetterà la finale sul canale 210 di Sky (Eurosport 1), ma anche in streaming attraverso il Player di Eurosport, su Sky Go, DAZN e Now Tv.

I precedenti tra Djokovic e Tsitsipas

Quella di oggi sarà l'ottava sfida tra Djokovic e Tsitsipas. Il numero 1 ATP è nettamente in vantaggio, 5-2 recita il bilancio. Le ultime due sfide si sono giocate sulla terra battuta e le ha vinte entrambe Djokovic impostosi sul filo sia al Roland Garros dello scorso anno, 6-1 al quinto set, che nei quarti degli Internazionali d'Italia di circa un mese fa.

Quanto guadagna chi vince il Roland Garros 2021

Si affronteranno il vincitore del torneo 1000 di Montecarlo, Tsitsipas, e l'unico giocatore che è riuscito a sconfiggere due volte al Roland Garros Nadal. Sarà una grande finale e chi la vincerà porterà a casa un bella cifra. Un milione e quattrocentomila euro per chi trionferà al Roland Garros, la metà e cioè 700 mila euro per il finalista perdente del Roland Garros.