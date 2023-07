Eugenie Bouchard riceve una strana domanda dal vicino sull’aereo: “So di avere i piedi grandi…” La tennista canadese Eugenie Bouchard è rimasta imbarazzata per la domanda rivoltale da uno sconosciuto sull’aereo e ha documentato tutto su Instagram.

A cura di Paolo Fiorenza

Eugenie Bouchard, per tutti ‘Genie', ha ripreso a giocare a tennis da qualche mese dopo lo stop di oltre un anno in seguito all'operazione resasi necessaria per un grave infortunio alla spalla. Per la 29enne canadese i bei tempi della finale a Wimbledon e della Top 10 – era il biennio 2014-2015 – sono ormai lontani, la classifica attuale della WTA la colloca addirittura al numero 212, ma lei non demorde e continua a viaggiare per i tornei anche se la sua attività di modella le dà sicuramente più soddisfazioni.

Eugenie Bouchard è un’apprezzata modella oltre che tennista

Avere le copertine non è mai stato un problema per Genie, seguitissima anche sui social. Ed è proprio su Instagram, dove ha due milioni e mezzo di followers, che la canadese ha documentato qualche ora fa cosa le è accaduto mentre era in viaggio su un aereo. La Bouchard è rimasta molto sorpresa per la domanda fattale da un altro passeggero, che era seduto vicino a lei. Pubblicando un selfie di se stessa perplessa, la 29enne di Montreal ha scritto: "Questo ragazzo accanto a me sul mio volo mi ha appena chiesto che numero di scarpe ho".

Una domanda certamente bizzarra se fatta da uno sconosciuto, che Genie ha spiegato con le dimensioni dei suoi piedi. "So di avere i piedi grandi, ma le scarpe li fanno sembrare più grandi di sicuro", ha scritto in un'altra storia, postando la foto della scarpa in questione.

Un momento imbarazzante da condividere con i suoi tifosi, che continuano a seguirla con grande passione e sperano che la sua carriera possa tornare a vivere momenti importanti: se non la finale di Wimbledon o le semifinali di Australian Open e Roland Garros, traguardi che ormai risalgono a 9 anni fa e appaiono irraggiungibili, quanto meno qualche successo nel circuito WTA.

Genie è nata a Montreal il 25 febbraio 1994

Sull'erba di Wimbledon quest'anno è andata male, la Bouchard ha perso al primo turno delle qualificazioni, ma le motivazioni a risalire non le mancano e all'inizio di questo mese ha detto di ispirarsi a qualcuno che è riuscito a tornare al top addirittura dopo due operazioni all'anca, ovvero Andy Murray. Intanto Genie continua a viaggiare per tornei, imbattendosi sugli aerei in strane domande…