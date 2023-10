Esplode il caso delle palline da tennis, la denuncia all’ATP: “Pagatemi i fisioterapisti, è inumano” Gastao Elias scatena le polemiche con un post al vetriolo sui social per denunciare la situazione delle palline da tennis utilizzare a Buenos Aires e nella stagione.

A cura di Marco Beltrami

Tutta la stagione tennistica è stata contraddistinta dalle polemiche per le palline. A più riprese, in vari momenti dell'annata che sta volgendo al termine, giocatori più o meno prestigiosi si solo lamentati per i nuovi attrezzi del mestiere molto diverso da quelle del passato e a quanto pare incontrollabili. L'ultimo atto di questo vero e proprio caso è arrivato nelle ultime ore grazie ad un giocatore portoghese.

Gastao Elias che in carriera ha raggiunto la 57a posizione della classifica ha collezionato i suoi principali successi nei tornei del circuito Challenger. E negli ultimi giorni, Gastao era impegnato proprio in uno di questi appuntamenti a Buenos Aires. Un'esperienza che si è chiusa nelle qualificazioni grazie alla sconfitta con il padrone di casa Trungelliti che recentemente è tornato a parlare della sua denuncia di partite combinate.

A sorpresa Elias dopo il ko si è lasciato andare ad uno sfogo sui social. In realtà il tennista portoghese ha voluto mandare un messaggio diretto all'ATP Tour, lamentandosi fortemente per le palline: "Esigo ATP Tour che mi paghiate tutta la fisioterapista che mi servirà dopo aver giocato con queste palline con cui ci fanno giocare. Sono in tournée da molti anni e non ho mai visto niente di simile. Questo è inumano".

In pochi minuti il post ha generato molte reazioni. In primis quella dell'americano Sandgren: "Sono d'accordo, mai visto niente di simile". Anche Paula Badosa si è allineata con un ulteriore commento: "Sono d'accordo! Purtroppo il problema non riguarda solo l’ATP… Anche con la WTA abbiamo gli stessi problemi da anni. Abbiamo bisogno di un cambiamento da entrambe le parti"

D'altronde anche in passato la situazione relativa alle palline da tennis ha fatto discutere più di un giocatore. Il motivo è legato soprattutto alla pressione delle stesse che ovviamente condiziona fortemente il rimbalzo rendendole incontrollabili. A quanto pare stando al racconto di diversi giocatori c'è una maggiore sollecitazione delle articolazioni con il rischio concreto di eccessivo stress per le stesse.

La descrizione migliore è stata quella di Paire mai banale in occasione del Roland Garros: "Queste palle sono spazzatura. Diventano più grandi dopo due secondi. Non dureranno più di una partita. Non è per questo che non ho vinto, ma non puoi giocare a tennis così. Non puoi attaccare, non puoi avanzare. È impossibile. Siamo in uno dei migliori tornei del mondo e stiamo giocando con queste sciocche palle. È un peccato. Si gioca sul fisico, su chi terrà maggiormente la palla in campo. Il mio gioco è basato sul servizio, sulla risposta aggressiva, lì devo forzare su ogni pallina perché le stesse non viaggiano".