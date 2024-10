Errani-Paolini in semifinale nel doppio al WTA Pechino, quando giocano: orario e dove vedere la partita in TV e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Sara Errani e Jasmine Paolini giocano la semifinale di doppio del torneo di Pechino contro Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. La partita è in programma domani sabato 5 ottobre alle 7, ora italiana, con diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW. Le due tenniste italiane, campionesse olimpiche, giocano per conquistare quella che sarebbe la sesta finale stagionale, dopo aver battuto ai quarti Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund. E chissà che in finale non ci sia un possibile derby con Cocciaretto, che è in semifinale al China Open con la compagna Samsonova. La speranza è di arrivare fino in fondo in un torneo che ha visto già trionfare Bolelli e Vavassori, con Sinner sconfitto in finale da Alcaraz.

Errani-Paolini in semifinale all'ATP Pechino, quando giocano: orario e programma

Errani-Paolini giocheranno la semifinale di doppio contro Kenin e Mattek-Sands domani sabato 5 ottobre alle 7 ora italiana. Non ci sono rischi di slittamento di orari per questa sfida che dovrebbe iniziare in perfetto orario.

Dove vedere Errani-Paolini in TV e streaming

Dove vedere Errani-Paolini in TV? La semifinale del torneo di doppio di Pechino si potrà vedere in diretta? La partita sarà trasmessa su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming sarà disponibile come sempre sull'app per gli abbonati Sky, Sky GO con servizio live on demand su NOW. Nessuna trasmissione in chiaro in TV del match

Le possibili avversarie in finale di Paolini ed Errani a Pechino

Non è da escludere una finale per trequarti italiana nel torneo di doppio femminile a Pechino. Infatti nell’altra semifinale del torneo di doppio c’è Elisabetta Cocciaretto che sta giocando in coppia con Samsonova. L’azzurra e la russa affronteranno una tra Mihalikova/Nicholis-Chan/Kudermetova per provare a conquistare l’ultimo atto. Sarebbe una finale quasi tutta azzurra contro Jasmine Paolini e Sara Errani.