Emma Raducanu torna a giocare ed ha di nuovo bisogno di cure: i medici intervengono in campo

Ancora una volta Emma Raducanu ha bisogno dell’ausilio di medico e fisioterapista durante un incontro ufficiale. A Ningbo la britannica è stata sconfitta al primo turno dopo aver avuto diversi problemi.

Una stagione di buonissimo livello ha vissuto Emma Raducanu, che ha risalito la china e soprattutto la classifica WTA. Ma la chiusura del 2025 tennistico per la britannico è ricca di problemi, anche nel torneo 500 di Ningbo la giovane giocatrice inglese ha dovuto fare i conti con guai fisici. In campo prima le è stata misurata la pressione, poi è stata trattata per un problema alla schiena. Alla fine ha perso con la cinese Lin Zhu.

Raducanu accusa problemi nella partita con Lin Zhu

Una stagione consistente quella di Raducanu, che ha fatto il suo ritorno nella top 30 del tennis femminile senza però riuscire a piazzare un exploit. Il finale di stagione è complesso, sia a livello di risultato che soprattutto fisico, o forse le due cose vanno a braccetto. Durante la partita del primo turno del torneo WTA 500 di Ningbo Raducanu ha accusato nuovi problemi fisici. Dopo aver vinto il primo set, 6-3, e perso 6-4 il secondo, ha chiamato il medico probabilmente per un calo di pressione, visto che le è stata misurata.

Il medico misura la pressione a Raducanu in campo

Cavallerescamente continua a giocare, ma i problemi aumentano e chiede l'ausilio della fisioterapista per un problema alla parte bassa della schiena. Trattata ha ripreso la via del campo, ma con esiti scarsi. Il suo destino, a livello sportivo, è segnato, la partita si chiude con il 6-1 a favore di Lin Zhu. Raducanu chiude ancora malamente un torneo e in modo malinconico si avvia alla chiusura della stagione, con la speranza che quando tornerà in campo, a breve o a gennaio per i tornei in Australia, sia più pimpante a livello fisico. Dovrà provare a trovare rimedio, probabilmente, alle condizioni ambientali, che hanno mietuto ‘vittime' (sportivamente parlando) nei tornei di tennis disputati nelle ultime settimane.