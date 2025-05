Emma Raducanu svela perché quando si presenta agli Internazionali d’Italia non la lasciano entrare

video suggerito

Emma Raducanu è una delle tenniste più in vista agli Internazionali d'Italia a Roma ma, incredibilmente, quando si presenta ai varchi d'ingresso ha difficoltà a entrare. Proprio così, la britannica, attualmente numero 49 al mondo nel circuito Wta, rischia di essere lasciata fuori dagli steward che non la riconoscono e, a prescindere, come da regolamento, verificano il badge speciale riservato agli atleti e ai loro collaboratori. Il motivo? È da ricercare nella distrazione e nella sbadataggine della giocatrice che ha ammesso di aver perso il suo pass più di una volta. In un modo o nell'altro riesce a superare i controlli agli Open d'Italia ma la scena si ripete di continuo: arriva alla porta, non ha il voucher e deve farsi accreditare al volo fornendo una serie di giustificazioni.

Nonostante le difficoltà burocratiche, Raducanu è riuscita ad andare avanti vincendo gli incontri con la svizzera Jil Teichmann (6-2, 6-2) nel secondo turno e con la russa Veronika Kudermetova (6-7, 6-0, 6-1) nel terzo. Ad attenderla all'orizzonte adesso c'è la sfida contro Coco Gauff. La tennista inglese ha spiegato che finora ha avuto di "prendere confidenza" sulla terra battuta, ma che i suoi movimenti, in particolare gli scivolamenti dietro la linea di fondo, sono migliorati con l'esperienza, semplicemente giocando su questo tipo di fondo. E in campo s'è visto.

Unica nota stonata, la ‘cattiva' abitudine di non fare molta attenzione al protocollo e ai documenti di rinoscimento. "A Roma le cose stanno andando abbastanza bene… peccato continui a perdere il mio accredito" – ha ammesso ai microfoni di Sky Sports. Raducanu ha parlato della sue disavventure con il sorriso sulle labbra. "L'ho smarrito una prima volta poi una seconda fino a quando all'ingresso non se ne sono accorti. Non è il massimo, ma a dire il vero mi descrive abbastanza bene".

Dopo la straordinaria vittoria contro la russa numero 50 del mondo, Raducanu ha parlato anche della sua prestazione: "Sono soddisfatta perché sono riuscita a riprendermi dopo aver perso il primo set nonostante avessi il servizio. Cosa è successo? Mi sentivo sotto pressione perché Veronika mandava a segno tutti i suoi colpi. Non sapevo dove servire e non è una bella sensazione". Quanto al prossimo incontro con Gauff ha aggiunto: "È una grande avversaria. Penso di stare giocando un tennis piuttosto buono in questo momento e confrontarmi con lei sarà una grande sfida".