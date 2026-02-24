Emma Raducanu incassa milioni da un nuovo sponsor, anche se non vince un torneo di tennis da 4 anni

Emma Raducanu è tornata su buoni livelli, ma è comunque la numero 24 della classifica WTA. La britannica nonostante ciò è contesa dagli sponsor. Raducanu ora ha un nuovo sponsor tecnico, che l’ha convinta con un super contratto.

Emma Raducanu è una delle tenniste più popolari al mondo e per questo è da anni una delle più ricercate dagli sponsor. La tennista inglese ha cambiato uniforma, ha abbandonato lo sponsor tecnico che l'ha accompagnata in tutti questi anni per passare a un altro, non una grande novità, nel mondo del tennis tanti atleti lo hanno fatto. Ma ciò che stupisce è che il suo passaggio, da una marca all'altra, è avvenuto a suon di milioni, che la britannica guadagna nonostante abbia vinto un solo torneo in carriera, esattamente quattro anni e mezzo fa.

Il mega ingaggio del nuovo sponsor per Raducanu

“Introducing Emma Raducanu, our newest Global Brand Ambassador and Britain’s top-ranked female tennis player", ha scritto nel post UNIQLO che ha presentato la nuova ambasciatrice globale del brand giapponese e cioè Emma Raducanu. Il messaggio prosegue con il ruolo della giocatrice inglese che rappresenterà la filosofia di UNIQLO, che l'ha strappata alla Nike.

Strappata grazie a fiori di quattrini. Perché secondo quanto riportano i media spagnoli la tennista avrebbe firmato un contratto pluriennale a 3,5 milioni netti a stagione con una serie di bonus legati ai risultati: piazzamento nella top 20, top 10 o top 5, risultati d'elite nei principali tornei.

Raducanu ha vinto un solo titolo in carriera

Vincere non è l'unica cosa che conta. Raducanu ha vinto un solo torneo in carriera, uno Slam, gli US Open, nel 2021, quando partì dalle qualificazioni e coronò tre settimane irripetibili. Dopo essersi affacciata nella top ten è via via calata, anche per colpa di problemi fisici. Lo scorso anno si è ripresa, ha recuperato nel Ranking WTA e scalato la classifica. Adesso è numero 24 al mondo. La popolarità di Raducanu però va molto al di là del tennis e, nonostante i risultati non all'altezza delle big, riguardo l'extra tennis ha sempre un grande appeal.