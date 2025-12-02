Emma Raducanu controcorrente, rinuncia alle Maldive per stare a casa: si gode la metropolitana

Emma Raducanu ha fatto una scelta sorprendente dopo la conclusione di una stagione tennistica molto impegnativa. La tennista britannica infatti, al contrario di tantissimi suoi colleghi, ha preferito non partire per le vacanze e magari raggiungere le Maldive, dove si sta rilassando la stragrande maggioranza dei giocatori. La vincitrice degli US Open 2021 infatti ha pensato bene di restare a casa sua nel Regno Unito per godersi un po’ la routine in famiglia e non solo. Basti pensare che ha apprezzato, e non poco, anche gli spostamenti in metropolitana.

Niente Maldive per Raducanu, Emma resta a casa

Dopo un’annata in cui ha ritrovato un po’ di serenità e continuità, pur senza ottenere risultati eccezionali, Raducanu ha preferito dunque andare controcorrente. Alla BBC Emma ha raccontato: "Stavo accarezzando l'idea di andare in vacanza, ma sono tornata a casa e ho pensato: ‘Non me ne vado'. Quest'anno sono stata pochissimo nel Regno Unito perché ho gareggiato molto; trascorrere del tempo di qualità con i miei genitori è stato davvero bello".

L'amore di Emma Raducanu per la metropolitana

Ha cambiato look tagliandosi un po’ i capelli, ha frequentato gli amici di sempre e trascorso tempo con la sua famiglia. E proprio come faceva quando era piccolissima, si è recata agli allenamenti anche in metro: "Prendo il treno all'ora di punta ogni giorno, ed è un'esperienza unica. È come staccare la spina. Appena salgo sul South Western per Waterloo, mi rendo conto che la mia giornata è finita". Ma la giocatrice di casa non teme di essere riconosciuta e presa di mira dai tifosi? Non tutti la riconoscono: “A volte, ma sapete qual è la cosa divertente? Nell'ora di punta, le persone sono così chiuse nei loro mondi, così assenti, che non prestano molta attenzione. È pazzesco, la fretta con cui camminano tutti: devi sgomitare per passare”.

Insomma Raducanu è finalmente serena anche perché si è chiuso l’incubo dello stalker che l’aveva tormentata durante questa stagione, seguendola durante il tour in Medio Oriente. Ora la giovane campionessa non sente più la necessità di nascondersi: "Onestamente, l'ho superato. l collo non mi fa più così male. Non guardo più così tanto in basso. Mi dico, ok, e se mi vedono in metropolitana? Non è una brutta cosa. Se la gente mi riconosce e vuole avvicinarsi, è fantastico. Non ho più la sensazione di nascondermi". Se il senso di questa off-season è quello di ricaricarsi al meglio, Emma ci sta riuscendo alla perfezione.