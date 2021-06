I primi due giorni del torneo di Wimbledon sono stati contraddistinti purtroppo da tante cadute. Numerosi i tennisti che sono finiti per terra, sull'erba dei campi dell'All England Club di Londra, resa più scivolosa anche dall'umidità legata alla pioggia. Nella giornata di oggi sono stati due i ritiri a seguito di due brutte scivolate: il primo è stato quello di Mannarino, costretto ad alzare bandiera bianca contro Federer, il secondo quello di Serena Williams che ha lasciato il campo tra le lacrime. E proprio Roger Federer molto colpito dall'infortunio di Serena, ha detto la sua sulle condizioni di gioco non molto semplici.

Adrian Mannarino ha rimediato un infortunio al ginocchio nel 4° set del match contro Roger Federer. Dopo una brutta scivolata, torsione innaturale del ginocchio e bandiera bianca, a vantaggio dell'elvetico che si è subito assicurato delle condizioni del rivale dimostrandosi seriamente dispiaciuto. Lo svizzero ha sottolineato quello che sembra essere un problema da non sottovalutare, soprattutto sul centrale, con il manto erboso che diventa scivoloso quando viene chiusa la copertura per riparare l'impianto dalla pioggia.

Lo svizzero nel post-match ha dichiarato: "Sento che è un po' più scivoloso il campo sotto il tetto. Non so, se è solo una sensazione, ma bisogna stare molto attenti. Se vai troppo veloce nel momento sbagliato puoi finire per terra". Non è finita per terra, ma è scivolata mettendo male la gamba Serena Williams. Problema muscolare alla coscia sinistra per la sette volte vincitrice del torneo, costretta ad abbandonare Wimbledon tra le lacrime. Roger Federer è rimasto molto colpito da quanto accaduto alla sua collega, amica e coetanea: "Quello che è successo a Serena è terribile, non posso crederci". La speranza è che l'usura venga incontro ai giocatori, rendendo l'erba meno scivolosa, più vicina a quella che è stata ribattezzata come "erba battuta"