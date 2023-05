Dopo un incontro casuale a New York, il matrimonio: la storia d’amore da film di Garbine Muguruza Garbine Muguruza è stata numero 1 WTA ed ha vinto Roland Garros e Wimbledon ora è ferma per infortunio. La tennista spagnola ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, che ha conosciuto a New York in modo davvero incredibile. Il destino li ha uniti come accade solo in un film.

A cura di Alessio Morra

Garbine Muguruza è stata una tennista di altissimo livello, capace di raggiungere i picchi più alti. La spagnola ha vinto Wimbledon e il Roland Garros ed è stata numero 1 WTA, ma ha alternato spesso anche risultati molto negativi. Una vita di alti e bassi, ora la sua classifica piange, gli infortuni e le poche vittorie l'hanno portata fuori dalla top 100, nel 2023 ha disputato solo quattro partite, e le ha perse tutte. Ma la vita sentimentale della tennista va a gonfie vele. Muguruza ha annunciato il matrimonio con Arthur Borges. La loro storia d'amore è iniziata in modo particolarissimo. Il loro primo incontro è da film.

Muguruza non è stata una di quelle bimbe prodigio del tennis, ma con grande fatica è arrivata al top vincendo due Slam (quelli europei) e li ha conquistati vincendo in finale sempre contro le Williams, prima batté Serena e poi Venus. I bei tempi sono ampiamente alle spalle e la sensazione è che non torneranno più. Numero 167 del mondo la spagnola si è presa una pausa, ma ci riproverà, dopo essersi pure separata dal coach Conchita Martinez.

Sconfiggendo Serena Williams Muguruza vinse il Roland Garros 2016.

Ma intanto in un'intervista rilasciata a Hola la vincitrice di Roland Garros e Wimbledon ha annunciato il suo matrimonio, con il fidanzato Arthur Borges, con il quale si è legata sentimentalmente meno di due anni fa. Un amore vero, bello, che è iniziata, come lei stessa ha raccontato, in modo incredibile. Ci sarà chi parlerà di Sliding Doors, ma in realtà parlando sempre in termini cinematografici va citato Serendipity. Perché la loro storia d'amore è nata davvero in modo casuale.

Leggi anche Kyrgios ferito durante una rapina alla mamma: non può ancora tornare a giocare a tennis

Lei a New York, siamo nel 2021, si giocano gli US Open. Muguruza è in albergo, nei pressi di Central Park, decide di fare due passi per rifiatare un po'. Esce e inizia a passeggiare e mentre lo fa sul suo cammino incontra un ragazzo, che non ha mai visto. Lui si chiama Arthur Borges, la vede e la riconosce, e soprattutto la saluta. Con coraggio e con un sorriso le dice: "Buona fortuna". Lei apprezza quel complimento e nota quel ragazzo con cui fa conoscenza.

Nel 2017 Garbine Muguruza battendo Venus Williams vinse Wimbledon.

Si scambiano i numeri, poi escono assieme, anche se sono lontani, perché lui vive a New York e lei gira il mondo con il tennis. Dopo un po' ufficialmente si fidanzano e nell'intervista a Hola la coppia ha annunciato il matrimonio, a meno di due anni da un incontro avvenuto in modo casuale e che sembra stato favorito puramente dal destino.