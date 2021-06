L'erba si rivela indigesta per i primi tennisti azzurri impegnati al Queen's di Londra. Nel torneo che fa da antipasto a Wimbledon, Lorenzo Sonego si è arreso in due set all'esperto Troicki attuale numero 230 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Il piemontese si è arreso con un doppio 6-4, in una giornata contraddistinta anche dal brutto ko di Jannik Sinner. Troicki ora affronterà il vincente di Bedene-Tiafoe agli ottavi.

Primo turno fatale per Lorenzo Sonego al Queen's. Il tennista piemontese è stato battuto in due set da Troicki che dalla sua ha una maggiore esperienza sull'erba. Il numero 230 della classifica Atp si è preso una bella soddisfazione contro l'azzurro, che dopo l'exploit agli Internazionali d'Italia in cui aveva raggiunto la semifinale, non è riuscito a replicarsi prima al Roland Garros (ko al primo turno con Harris) e poi alla prima apparizione stagione sull'erba in terra londinese. Ci si aspettava qualcosa di più da Sonego che ha trovato grandi difficoltà soprattutto nei turni di servizio dell'avversario, come confermato dai soli 3 punti conquistati nel primo parziale.

Sonego dovrà dunque lavorare ancora molto sulla "nuova" superficie, in vista di Wimbledon in cui tutta Italia si augura di vederlo protagonista. Quella di oggi non è stata una giornata positiva per i nostri colori, con il ko di Sonego che fa il paio con quello ancor più rumoroso della testa di serie numero 3 Jannik Sinner. Quest'ultimo è uscito di scena contro il suo coetaneo Draper, addirittura numero 309 Atp, alla prima affermazione nel circuito maggiore. Ora appuntamento a domani, quando in campo scenderanno altri italiani: Fognini, Berrettini e Travaglia, con gli ultimi due che saranno impegnati nel derby.