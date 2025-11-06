Djokovic stupisce anche sé stesso, il punto è eccezionale: spiega all’avversario cosa è successo

Novak Djokovic è sempre stato convinto delle sue eccezionali potenzialità, ma questa volta è rimasto sorpreso da sé stesso. Nella partita del torneo di Atene vinta contro Borges, il sempreverde tennista serbo ha piazzato un colpo da applausi. Una vera prodezza balistica quella di Nole, che non si aspettava lui per primo di mettere a segno un punto del genere. La sua reazione la dice lunga.

Djokovic sorpreso dalla sua stessa prodezza contro Borges

Quella contro il portoghese è stata una sfida molto dura, e il punto-copertina del confronto ne è la fotografia perfetta. Uno scambio molto intenso che ha messo in evidenza le eccezionali doti difensive di Djokovic. Il suo avversario è stato sul punto di chiudere diverse volte, ma ha trovato davanti a sé un muro. Dopo aver preso la rete, Borges ha tentato una volée che è arrivata praticamente addosso a Nole.

La reazione di Djokovic con il suo avversario

Quest’ultimo, con l’istinto del campione, non ha potuto fare altro che colpire al volo, alzando un eccellente pallonetto. Un colpo superlativo, con una traiettoria perfetta per battere il lusitano. Inutile la sua rincorsa verso il fondo campo, tra gli applausi del pubblico. Djokovic ha allargato le braccia, mostrandosi sorpreso per l’epilogo dello scambio. Si è poi portato una mano sul volto a coprirsi gli occhi: con questo gesto ha voluto probabilmente dire all'avversario che non poteva fare altro se non tentare un pallonetto quasi ad "occhi chiusi". Un modo per sottolineare anche un pizzico di fortuna che lo ha aiutato.

Un segno di rispetto quello di Djokovic, che avrebbe potuto esultare e invece ha mantenuto un profilo molto basso. D’altronde, anche nell’intervista post-partita Nole ha riconosciuto i meriti di Borges: "È stata una battaglia molto fisica. Penso che Nuno abbia giocato a un livello molto alto. Sono rimasto un po’ sorpreso da quanto bene abbia giocato. Credo che siamo stati molto equilibrati per la maggior parte della partita. Solo pochi punti hanno deciso il vincitore stasera, e merita un grande applauso per la sua prestazione".