Djokovic spiega perché non vuole rispondere alla domanda sul GOAT del tennis: "Sarei arrogante" Detiene tutti i record del tennis, ma alla domanda su chi è il più forte tennista di sempre Novak Djokovic non vuole rispondere. Il serbo ha spiegato perché si rifiuta di farlo.

Da una decina d'anni la parola GOAT è presente in qualunque discussione si faccia nel mondo del tennis maschile. GOAT sta per Greatest of all Time, e cioè il più grande di sempre. Federer con i suoi trionfi aveva superato tutti, poi lo hanno superato (a livello Slam), Nadal e Djokovic, che negli ultimi anni i record se li è presi quasi tutti. E ora quasi universalmente è considerato lui il miglior tennista della storia. Lo dicono in tanti, ma non lui. E il serbo ha spiegato perché sulla questione non si è mai espresso in modo netto e ha chiaramente dichiarato che sul tema mai si esporrà.

24 titoli Slam, record assoluto, oltre 400 settimane al vertice ATP, altro primato assoluto, quasi 100 titoli vinti, 7 ATP Finals, sette anni da numero uno a fine stagione. Record incastonati nella pietra, ai quali per la verità se ne potrebbero aggiungere molti altri. Nadal e Federer lo seguono a ruota, almeno per ora perché Djokovic vuole continuare a vincere prove Slam.

Intanto il numero 1 ATP ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, che lo ha nominato miglior sportivo maschile per l'anno 2023. Se avesse vinto pure Wimbledon (ha perso la finale 6-4 al quinto con Alcaraz) avrebbe realizzato il Grande Slam. Gli è andata alla grande lo stesso.

Ha risposto a una sfilza di domande e l'ultima è stata sul tema sempre caldo del GOAT e ha spiegato perché non si esprime. "Io preferisco che siano gli altri a dare un'opinione. Io potrei dare varie risposte. La prima è: sono il migliore. Se pensiamo questo, ci può stare ogni atleta lo pensa, diranno che sono arrogante, che non rispetta gli altri né le generazioni precedenti. La seconda risposta è: non credo di essere il più grande, pur dimostrando grande umiltà, e questo è possibile. La terza è: sono quello che sono, orgoglioso di ciò ho realizzato, ma rispetto altre epoche, oltre che tutte le opinioni e lascio ad altri il dibattito sul GOAT. Questa è la mia risposta".