Djokovic si accascia a terra distrutto: un ragazzino lo ha preso a pallate a ping pong

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic stasera sarà impegnato nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il nostro Lorenzo Musetti, incontro attesissimo per testare i progressi del 20enne azzurro, reduce dalle semifinali di Sofia e Firenze e dalla vittoria a Napoli. Il campione serbo ieri ha battuto il russo Khachanov nel suo secondo turno, dopo aver superato il francese Cressy all'esordio. Due match abbastanza agevoli per lui, conclusi entrambi in due set.

Contro il Musetti ammirato nella vittoria sul numero 4 al mondo Ruud, una miscela di solidità mentale e colpi spettacolari, servirà che Djokovic alzi ulteriormente il livello del suo gioco, impresa peraltro non difficile visto che arriva da tre tornei vinti di fila (US Open, Tel Aviv e Astana) con in mezzo la parentesi della Laver Cup. Da parte di Novak nessuna intenzione di sottovalutare il tennista italiano, per il quale si è sperticato in elogi alla vigilia del match.

Djokovic saluta Khachanov dopo averlo battuto negli ottavi di Parigi Bercy

"È un giocatore molto migliorato, ha ottenuto grandi vittorie questa settimana e vinto il suo primo titolo poco tempo fa sul cemento. È così talentuoso, ha tutto nel suo gioco. Può giocare dentro al campo, sa difendere e si muove bene, ma conosco bene il suo gioco e non vedo l'ora di affrontare una bella sfida", ha detto il serbo. Un Djokovic rilassato, che qualche ora prima aveva anche trovato il tempo tra un allenamento e l'altro per farsi coinvolgere in qualche scambio a ping pong con i raccattapalle del torneo.

In un video che lui stesso ha pubblicato sul proprio profilo Twitter, l'attuale numero 7 del ranking ha mostrato se stesso in grande difficoltà (apparentemente…) contro uno dei ragazzi che lo ha sfidato, mentre tutto intorno una piccola folla assisteva alla sfida. Con le spalle sempre più al muro, il 35enne di Belgrado alla fine è stato inchiodato dalla schiacciata vincente del suo giovanissimo avversario. A quel punto Djokovic ha avuto una reazione da premio Oscar, accasciandosi a terra completamente distrutto, tra gli applausi e le risate dei presenti. Una scena – esclusa la conclusione ovviamente – che i tifosi di Musetti si augurano di rivedere sul campo centrale di Parigi Bercy.