video suggerito

Djokovic ritrova la carica agonistica contro Arnaldi: scatto d’ira, poi cambia tutto Novak Djokovic ha superato un due set Arnaldi conquistando la semifinale del torneo di Ginevra. Il serbo ha ritrovato la carica agonistica. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Compleanno con vittoria per Novak Djokovic a Ginevra. Il tennista serbo nel giorno in cui ha spento 38 candeline ha battuto in due set Matteo Arnaldi, prendendosi una bella rivincita dopo la sconfitta incassata a Madrid. Doppio 6-4 per Nole che al contrario delle ultime uscite è apparso anche più carico. Non è mancato infatti anche un episodio di nervosismo nel momento più difficile della sfida.

Djokovic batte Arnaldi e ritrova la "cattiveria" agonistica

Da tempo infatti Novak Djokovic non mostrava questa carica agonistica che è sfociata in una situazione di gioco sfavorevole. Dopo aver vinto il primo parziale, il serbo si è ritrovato a difendere due palle break sul suo servizio e sul punteggio di 2-1 per l'avversario. È bastata la prima ad Arnaldi per strappare il servizio a Novak e volare sul 3-1. Un brutto errore di Djokovic che ha spedito una palla fuori di rovescio.

La racchetta distrutta contro Arnaldi, Djokovic infuriato

Una situazione digerita in malo modo dal campione che ha scagliato violentemente la racchetta sulla terra battuta svizzera. L'attrezzo si è subito deformato e ha rischiato di rimbalzare sul volto di Djokovic che è riuscito comunque a schivarlo. Un gesto che la dice lunga sulla voglia di vincere odierna del tennista serbo: in questo modo si è sfogato, scaricando tutta l'energia negativa. Si sono sentiti anche fischi per Nole che non ha fatto una piega.

Dopo aver perso anche il successivo game, Djokovic ha cambiato marcia con 5 game di fila che gli hanno permesso di vincere il secondo set e la partita. A fine gara solo sorrisi per Novak che ha ricevuto anche una torta dagli organizzatori e si è mostrato entusiasta per il successo e la conquista della semifinale: "È fantastico essere di nuovo in semifinale. Spero quest'anno di poter fare almeno un passo in più, questo è l'obiettivo. Penso che sto giocando un buon tennis. È stata una vittoria in due set, ma molto più combattuta di quanto indichi il punteggio. Ero sotto 4-1 nel secondo set, ma in qualche modo non ho perso un game" .