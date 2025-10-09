Djokovic ripensa al punto impossibile, sembrava spacciato: “Non so come ci sono riuscito”

Novak Djokovic è ancora una volta salito in cattedra a Shanghai nel match contro Bergs. Un punto in particolare può essere considerato la fotografia del match: una difesa eccezionale quella di Nole che si è preso un 15 che sembrava ormai perso. Inevitabile parlarne poi dopo la partita, quando tutti si sono chiesti come abbia fatto a salvarsi in una situazione in cui sembrava spacciato.

Djokovic ripensa al punto impossibile contro Bergs

Sul 5-5 e 30-30 dopo un servizio del belga, Djokovic si è ritrovato sotto pressione e impegnato a livello difensivo. Bergs ha avuto ben 5 chance di smash relativamente facili, e non è mai riuscito a chiudere anche per la bravura del suo avversario. Impressionante la capacità del 38enne serbo di arrivare ovunque, mostrando anche riflessi e un'elasticità fuori dalla norma. Ci ha creduto sempre Djokovic che nel ripensare a quel punto si è lasciato andare ad una battuta: "Sinceramente, adesso preferisco scambi più corti (sorride, ndr). Specialmente in quei momenti del match".

Ecco poi il racconto di quella serie di salvataggi impressionanti. A suo favore hanno giocato anche le condizioni del campo secondo Nole: "Ero avanti 30-0 quando servivo per chiudere la partita, poi ho perso il servizio; subito dopo lui era 30-0 e sono riuscito a portarmi 30-30. Non so, ho letto bene la sua battuta. Qualsiasi giocatore ti può dire che qui, in questo torneo, è molto difficile chiudere con uno smash. Se colpisci la palla molto alta, sembra che vada in una zona d’ombra e diventa complicato vederla, soprattutto di sera. Lo sapevo, e lui aveva già sbagliato uno smash su palla break nel 3-2 del primo set, quindi ho sentito che non si sentiva troppo sicuro in quel colpo".

Djokovic non si ricorda come ci è riuscito

C'è stato anche tanto istinto da parte di Djokovic che soprattutto nell'ultimo colpo è riuscito a coordinarsi in un batter d'occhio: "Devo dire che l’ultima difesa che ho piazzato in quel punto, praticamente tirandomela via di dosso, non so come l’ho fatta. Cercavo solo di darmi l’opportunità di restare nello scambio. Alla fine è stato probabilmente il punto di svolta del match".