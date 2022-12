Djokovic giocherà gli Australian Open ma non scorda nulla: “Un’esperienza che non dimenticherò mai” L’ex numero 1 del tennis è tornato in Australia ma non dimentica quello che gli è successo un anno fa: “Non posso dimenticare quegli eventi. È una di quelle cose che rimane con te per il resto della tua vita”.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic è già in Australia, laddove un anno fa visse probabilmente la peggior esperienza della sua vita che finì con l'espulsione dal Paese. Ora nonostante il vaccino per il Covid non lo abbia fatto, il tennista può entrare in quel paese, perché sono state allentate le misure di prevenzione. Djokovic è già pronto, vuole vincere ancora una volta a Melbourne, è il favoritissimo, ma intanto all'arrivo ha detto a chiare lettere che non può dimenticare tutto ciò che è accaduto lo scorso anno.

La vicenda conflittuale che ha riguardato, nel 2022, Djokovic e l'Australia è nota. Il serbo era volato a Melbourne, ma qualche giorno dopo, quando venne fuori che non era vaccinato contro il Covid si chiese la sua espulsione. Una guerra di carte bollate. Con Djokovic che venne spedito in un centro di accoglienza, in una sorte di limbo attese le sentenze. La prima a lui favorevole, la seconda invece, quella definitiva, finì per cacciarlo. L'espulsione gli impedì di giocare gli Australian Open.

Ora c'è. L'ex numero 1 sarà in campo pure nel torneo 250 di Adelaide, che si disputa in concomitanza con la United Cup e che ha un bel campo di partecipazione. Djokovic si è detto felice di essere in Australia. L'accoglienza è stata calda. A Melbourne ha vinto in 9 occasioni e ha tantissimi tifosi che non vedono l'ora di acclamarlo: "È fantastico essere di nuovo in Australia. È un paese in cui ho avuto un enorme successo nella mia carriera, in particolare a Melbourne. È di gran lunga il mio Grande Slam di maggior successo. Spero che tutto sia positivo. Farò del mio meglio per giocare un buon tennis e portare buone emozioni e buoni sentimenti al pubblico".

Parole di prammatica quelle di Djokovic che però tornando sulle vicende dello scorso anno è stato molto duro: "Quello che è successo mi è rimasto dentro. Un'esperienza che non dimenticherò mai, ma bisogna andare avanti. Un qualcosa che non avevo mai provato prima e spero non accada mai più. Ma è un'esperienza preziosa ed è una di quelle cose che ti restano impresse per il resto della tua vita".

Non dimentica nulla Djokovic che vuole vincere a Melbourne per provare a cancellare tutto quello che ha passato nel 2022: "Ovviamente quello che è successo 12 mesi fa non è stato facile per me, per la mia famiglia, per la mia squadra, per chiunque mi sia vicino. Non posso dimenticare quegli eventi. È una di queste cose che rimane con te per il resto della tua vita, immagino".