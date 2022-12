Djokovic in Australia un anno dopo l’espulsione per vaccino Covid: dubbi sull’accoglienza dei tifosi Novak Djokovic torna in Australia un anno dopo l’espulsione per il vaccino anti Covid: tanti dubbi sull’accoglienza dei tifosi dopo il suo comportamento dell’inizio 2022.

A cura di Vito Lamorte

Novak Djokovic è tornato in Australia per la prima volta dalla sua espulsione all'inizio del 2022. Il 35enne è atterrato ieri sera ad Adelaide, dove aprirà la sua stagione 2023 mentre si prepara per il decimo titolo dell'Australian Open a Melbourne.

Aveva sperato di raggiungere la doppia cifra nel 2022, ma è stato espulso dal paese oceanico a causa delle sue posizioni no-vax e successivamente era stato colpito da un divieto di tre anni dal paese, ma quest'ultimo provvedimento è stato annullato e così il tennista serbo potrà gareggiare all'inizio del 2023 in Australia.

Nole ha ottenuto un visto dal governo australiano e parteciperà all'Adelaide International, che inizierà domenica. Già oggi Djokovic è sceso in campo ed è apparso molto sorridente durante la seduta

L'Australian Open si svolgerà dal 16 al 29 gennaio 2023 a Melbourne e Djokovic ha saltato il Grande Slam l'anno scorso a causa del suo rifiuto di essere vaccinato contro il COVID-19: da allora l'Australia ha revocato le rigide regole per i viaggiatori non vaccinati e il mese scorso il ministro dell'Immigrazione, Andrew Giles, ha confermato che a Nole è stato concesso un visto.

Djokovic ha vinto l'Australian Open nove volte, incluse le ultime tre in cui ha giocato: lo scorso anno a vincere è stato Rafael Nadal.

Queste le parole di Nole: "Nel corso degli anni sono stato davvero fortunato ad iniziare molto forte in Australia e mi piace giocare lì. Dopo ovviamente quello che è successo all'inizio di quest'anno, spero di poter avere un'accoglienza decente lì e spero che questo possa aiutarmi a giocare un buon tennis".

Rimangono dubbi su come Djokovic sarà accolto dai tifosi australiani ma il direttore del torneo dell'Australian Open, Craig Tilley, è piuttosto fiducioso: "Ho molta fiducia nel pubblico australiano. Siamo un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quelli che vengono al tennis. Amano il loro tennis, amano vedere il grande sport, le grandi partite. Ho molta fiducia nei tifosi".