Djokovic espulso dall’Australia: cancellato di nuovo il suo visto d’ingresso, non giocherà l’Open Novak Djokovic non giocherà gli Australian Open: il visto campione di tennis serbo è stato nuovamente annullato.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha usato il suo potere personale per annullare il visto d'ingresso di Novak Djokovic nel Paese. Gli avvocati del campione serbo si preparano a presentare un ricorso immediato contro la decisione: se infatti il numero uno al mondo non impugnerà il provvedimento in tribunale, sarà immediatamente espulso dal Paese.

Nella nota ufficiale diffusa dal Ministro si legge: "Oggi ho esercitato il mio potere di annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò fosse nell'interesse pubblico. Questa decisione ha seguito gli ordini del Federal Circuit e della Family Court del 10 gennaio 2022, annullando una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli Affari Interni, dall'Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare in relazione alla pandemia di COVID-19".

(in aggiornamento)