Vogliono arrestare Djokovic per cacciarlo dall’Australia: “Chiuso in una stanza, c’è tanta polizia” Novak Djokovic rischia l’arresto. La Corte Federale ha ribaltato la decisione del governo e concesso il visto al campione serbo ma per le autorità non è ancora finita, il tennista può ancora essere espulso dal Paese con un provvedimento del ministro dell’Immigrazione.

Non è finita. Novak Djokovic ha vinto l’appello per restare in Australia ma il Governo è pronto a fare ricorso e ha già trattenuto il campione serbo in attesa della decisione.

Arrestato. Novak Djokovic ha vinto l'appello, ottenuto il visto per restare in Australia e giocare lo Slam. Ma la battaglia legale non è affatto finita. Ha messo a segno un punto a suo favore, conquistato un set – si direbbe in gergo – e sa bene che per chiudere l'incontro serve ancora dell'altro. Il giudice, che aveva definito "irragionevole" la decisione di negargli l'ingresso nel Paese, ha accolto la tesi dei suoi legali sull'esenzione dal vaccino anti-Covid comprovata da un'adeguate documentazione medica.

La soddisfazione per la decisione della Corte Federale di Melbourne è durata pochissimo, quell'atto ribaltato in aula è stato successivamente spazzato via dal provvedimento delle autorità australiane che hanno fermato ancora una volta il campione serbo. È la prassi prevista dalla legge e le parole del fratello di Djokovic riportate dai media serbi confermano quanto sta accadendo.

La situazione è in evoluzione e nulla può essere ancora escluso, compresa la possibilità che il numero al mondo nel ranking Atp sia costretto lo stesso a lasciare l'Australia. "Vogliono catturare e rinchiudere Novak di nuovo – sono le parole del fratello riportate dai media serbi -. Attualmente stiamo ragionando sulle prossime mosse da fare. In questo momento è con i suoi avvocati nella stanza in cui erano durante l'udienza, a pensare alle diverse opzioni".

La vittoria in tribunale, infatti, non poteva essere considerata definitiva. Ne è consapevole lo stesso Djokovic: attraverso i propri legali il Governo aveva già confermato di voler revocare il visto al numero del mondo del tennis. Può farlo? Sì, il documento presentato ha chiarito che, al netto del verdetto della Corte, ha il diritto di trattenere il giocatore e impedirgli – di conseguenza – di svolgere allenamenti e partecipare al torneo, oltre a spiccare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

Ecco perché la notizia del suo fermo, nonostante il verdetto del giudice gli abbia restituito libertà, passaporto e opportunità di circolare nel Paese, ha destato grande scalpore, compulsata soprattutto dalla volontà della famiglia del giocatore di dare quanto più risalto possibile agli ultimi sviluppi del caso.

Il ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke, ha il potere personale di espellerlo se ha abbastanza prove per ritenere che la persona costituisca "un rischio per la salute, la sicurezza o l'ordine pubblico della comunità australiana o di una parte di essa" oppure per "la salute e la sicurezza di uno o più individui". Dovesse accadere, il serbo non potrebbe entrare in Australia per tre anni: sarebbe ufficialmente bandito come "persona non gradita", uno status che lo taglierebbe di fatto fuori anche dalle prossime edizioni dello Slam, privandolo anche della possibilità di arrivare in doppia cifra quanto a numero di tornei conquistati proprio in Australia (9 su 20 totali).

Come sta Djokovic? Le news che arrivano dall'Australia lo raccontano come una persona stanca, confusa, delusa perché credeva di essere nel giusto ma gli era sembrato chiaro da subito che l'ostracismo nei suoi confronti derivasse da ben altre fonti gerarchiche. Il campione ha più dichiarato – in aula come fatto anche nella prima deposizione al momento dell'arrivo nel Paese – di aver spiegato al funzionario che gli era stata concessa un'esenzione medica da Tennis Australia per partecipare agli Australian Open perché era guarito di recente dal Covid-19: era risultato positivo il 16 dicembre e negativo a un test PCR il 22 dicembre ma alcune foto sulla sua partecipazione a eventi pubblici avevano alimentato sospetti sulla veridicità della posizione espressa dai suoi avvocati.