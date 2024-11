video suggerito

De Minaur dice candidamente cosa pensa di Sinner: “Anche se mi ha preso a calci in c**o 8 volte…” Dopo la sfida delle ATP Finals il tennista australiano ha risposto in modo colorito e lucido a una domanda posta da un giornalista su Sinner e il ricorso della Wada sul caso Clostebol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha esordito vincendo in modo agevole nelle ATP Finals 2024. Un successo comodo, in due set, sull'australiano Alex de Minaur, suo caro amico nonché giocatore di alto livello. Sinner non ha sfoderato la migliore prestazione stagionale, ma non c'era bisogno di alzare l'asticella contro un avversario che ha sempre battuto. Dopo la partita de Minaur ha parlato del numero 1 al mondo e lo ha elogiato per il suo gioco, ma ha anche risposto in modo colorito a una domanda sul ricorso della Wada e ha messo la mano sul fuoco per Sinner.

Sinner è il miglior giocatore al mondo per de Minaur

Non ha giocato nemmeno male l'australiano, che è stato il primo a ottenere un break, ma ha perso 6-3 6-4 nel suo esordio in assoluto alle ATP Finals. Sinner si è imposto e si prepara già al match con Fritz, mentre de Minaur prova a rimanere nel torneo affrontando Medvedev.

Dopo l'incontro il giocatore di origini spagnole e uruguaiane ha risposto a una sfilza di domande, alcune pure sul suo avversario che ha definito il miglior tennista in circolazione: "Ovviamente non è mai facile giocare contro quello che è il miglior giocatore del mondo. Pensavo di aver iniziato bene, poi mi sono disunito. Due break di fila. Non riuscivo a mantenere il livello di cui avrei avuto bisogno per battere Jannik. Sta giocando con grande fiducia in questo momento e lo ha dimostrato nei momenti importanti“.

L'australiano vede Sinner quasi imbattibile

de Minaur non ha identificato punti di forza nel gioco di Sinner, che vede come impenetrabile: "Io devo ancora batterlo. La sua velocità di palla, ai miei occhi, è molto superiore a quella del resto dei giocatori. È solido su entrambe le diagonali, negli anni ha migliorato molto il servizio: migliora tanto. In questo momento sta giocando con grandissima fiducia e solidità. È molto difficile trovare degli spazi nel suo gioco: penso di aver fatto un buon lavoro a Rotterdam, sfruttando quelle debolezze, con più semplicità grazie ai miei movimenti. Ha un potenza estrema e, al momento, grande costanza“.

Alex de Minaur risponde a chi gli chiede del ricorso WADA

Infine è stata fatta una domanda potenzialmente spinosa a de Minaur, sul ricorso della WADA per il caso Clostebol. Il numero 8 al mondo ha utilizzato un'espressione molto colorita per rispondere e manifestare la sua estrema fiducia nei confronti di Sinner: "Sono solo un giocatore di tennis e non ho alcuna competenza per poter prendere decisioni di questo tipo. Per Jannik posso solo dire quello che so di lui come persona. Anche se mi ha preso a calci in c*** otto volte, è un bravo ragazzo. Ho tanto rispetto per lui e il suo team".