Daniil Medvedev chiede aiuto: “Ho perso tutti i miei bagagli, mi servono per giocare il Miami Open”

Daniil Medvedev ha perso tutti i suoi bagagli prima di giocare gli Open di Miami. Il tennista russo chiede aiuto sui social e si rivolge direttamente alla compagnia aerea.

Daniil Medvedev dopo la finale di Indian Wells persa contro Jannik Sinner, si è ritrovato ad affrontare una disavventura non di poco conto con i bagagli a Miami chiedendo aiuto direttamente alla compagnia aerea United Airlines prima dell'inizio degli Open. Il tennista russo, una volta arrivato a Miami, ha dovuto constatare di essere atterrato senza i suoi bagagli. Sfortunatamente per lui, sembra che non siano arrivati ​​a destinazione con lui.

Sul suo account X, Medvedev ha così pensato bene di contattare direttamente la compagnia aerea con un messaggio che è diventato immediatamente virale poiché diventato pubblico: "Ciao United Airlines, ho bisogno di un piccolo aiuto. Ho volato da Palm Springs alla Florida e nessuno dei miei bagagli è arrivato. Ho davvero bisogno di loro per giocare agli Open di Miami, potete aiutarmi?". Medvedev farà il suo debutto al primo turno contro uno tra Aleksandar Kovacevic e Rei Sakamoto.

Il messaggio di Medvedev ha generato una serie di risposte di altri utenti che effettivamente hanno constato di aver riscontrato gli stessi problemi con la compagnia aerea. La United Airlines così risponde al tennista russo: "Ciao Daniil, grazie per averci contattato. Siamo spiacenti di sapere del tuo bagaglio in ritardo. Comprendiamo perfettamente quanto sia importante avere i tuoi effetti personali il prima possibile. Per favore, inviaci in DM il numero di riferimento del file del tuo bagaglio in ritardo così potremo verificare gli aggiornamenti".

Non è chiaro se Medvedev sia riuscito a tornare in possesso dei suoi bagagli ma altri utenti hanno dato ragione al tennista russo. "Ho un amico che ha perso delle valigie su United qualche mese fa. Sono arrivate una settimana dopo. Pessimo servizio". Altri più o meno dicono la stessa cosa: "È certamente fastidioso che una compagnia aerea non riesca a portare il bagaglio all'aeroporto insieme al passeggero. Ridicolo". Una disavventura dunque per Medvedev che si aspetta di rivedere quanto prima i suoi effetti personali per iniziare così davvero il suo torneo.