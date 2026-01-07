Damian Kust morto a 26 anni, lutto nel tennis: l’annuncio dei genitori rompe il silenzio

Una brutta notizia ha scosso tutta la comunità del tennis in questo avvio di 2026. Il giovane e popolare cronista Damian Kust è morto a soli 26 anni. L’annuncio è arrivato sul profilo X ufficiale del giornalista, specializzato e molto seguito per la sua attività a livello internazionale. Purtroppo, dopo un lungo periodo di silenzio, ci hanno pensato i genitori a scrivere uno struggente messaggio per spiegare a tutti che il loro figlio non ce l’ha fatta.

Morto a 26 anni Damian Kust

Che le cose non stessero andando bene lo si era capito già a inizio novembre, quando Damian aveva spiegato la sua assenza prolungata. “Gravi problemi di salute” per il giovane, che aveva subito un intervento chirurgico allo stomaco. Ripresa definita lenta e difficile per Damian, che poi a fine novembre ha ulteriormente aggiornato i suoi followers: "Mi dispiace, ma gli aggiornamenti saranno brevi per un po'. Probabilmente ho una rara malattia autoimmune e stanno cercando di prepararmi per un trapianto di fegato".

Questo l’ultimo messaggio scritto di suo pugno, prima di quello dei genitori in questo inizio di 2026: “Siamo i genitori di Damian. Oggi il nostro amato figlio è venuto a mancare. Grazie a tutti per il vostro sostegno”. Tantissimi i commenti di condoglianze e vicinanza alla famiglia Kust, anche da parte di stelle del tennis. L'ex giocatore Isner ha scritto: “Mi dispiace tanto per la tua perdita. Damian era molto stimato nella nostra comunità tennistica. Un ragazzo davvero fantastico. Che possa riposare in pace e volare alto in Paradiso con il nostro Signore e Salvatore”.

Chi era Damian Kust

Damian Kust si era innamorato del tennis sin da giovanissimo, avvicinando tante altre persone a questo sport. Il suo territorio naturale erano soprattutto i tornei “minori”, quelli lontani dai riflettori principali, ed è per questo che aveva una conoscenza profonda e dettagliatissima dell’ATP Challenger Tour. Amava raccontare il tennis, condividendo analisi, spunti e riflessioni sulla piattaforma X o attraverso i podcast. Parlava un inglese fluente, che rendeva i suoi contenuti accessibili e apprezzati anche da appassionati ed esperti a livello internazionale. Scriveva per Last Word Tennis e Tenis by Dawid, e conduceva un podcast dedicato al Challenger Tour per Cracked Racquets.

“Lo ricorderò come un ragazzo molto umile e gentile, con un'ottima padronanza dell'inglese. Era presente a ogni conferenza stampa e, grazie alla sua immensa passione e sensibilità, è riuscito a costruire relazioni professionali con tennisti di tutto il mondo, e le sue domande erano sempre interessanti. La scomparsa di Damian è una grande perdita per la comunità tennistica polacca e per il Challenger. Damian, riposa in pace”, ha scritto il commentatore di Canal+ Marek Furjan.